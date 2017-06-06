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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы: наша Галактика оказалась необычно "одинокой"

22:1506.06.2017
(обновлено: 22:17 06.06.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаУченые доказали, что наша Галактика находится в своеобразной космической пустынеУченые доказали, что наша Галактика находится в своеобразной космической пустыне
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Млечный Путь оказался необычно "одинокой" галактикой, у которой очень мало соседей по сравнению с другими крупными спиральными галактиками, рассказали астрономы на ежегодной встрече Американского астрономического общества в Остине.

"Главной проблемой современной космологии является то, что разные методики замера дают нам разные скорости расширения Вселенной. Этого не должно быть, и все способы измерения этого параметра должны давать одинаковый результат. То, что Млечный Путь находится внутри "космической пустыни", помогает нам объяснить это противоречие", — объясняет Бен Хошайт (Ben Hoscheit) из университета штата Висконсин в Мэдисоне (США).

Как сегодня считают космологи, материя распространена по Вселенной не равномерно, а в виде гигантской "паутины" – связанных друг с другом нитевидных скоплений видимой и темной материи, разделенных гигантскими космическими "пустынями". Эти пустоты и скопления материи являются результатом существования  своеобразного "эха" Большого Взрыва, так называемых барионных акустических осцилляций, распределивших материю неравномерно по стремительно расширяющейся Вселенной.

Свет далеких квазаров, проходящий через скопления водорода на пути к Земле
© Фото : (С)Zosia Rostomian, Nic Ross, Springel et al, Virgo Consortium, Max Planck Institute for Astrophysics
Крупнейшие черные дыры Вселенной подтвердили существование темной энергии

Как рассказывает Хошайт, изучение этих осцилляций, а также других "отголосков" Большого Взрыва и скорости движения современных Галактик привели к появлению неразрешимой проблемы – оказалось, что темпы расширения Вселенной сегодня не совпадает с теми значениями, которые предсказывают космологические теории на базе скорости ее роста на заре времен.

Примерно четыре года назад астрономы "нащупали" возможный выход из этой проблемы, обнаружив первые намеки на то, что наша Галактика может находиться внутри гигантской космической "пустыни" – зоны пустоты, где почти нет видимой и темной материи. Такие участки Вселенной, как сегодня считают некоторые космологи, могут расширяться заметно быстрее крупных скоплений галактик и нитей "космической паутины", что объясняло бы расхождения в современных и "древних" скоростях расширения мироздания.

Хошайт и его коллеги обнаружили, измерив скорости движения соседних  с нами скоплений галактик, что Млечный Путь и его спутники и ближайшие соседи из так называемой Локальной группы галактик находятся внутри гигантской космической пустыни, протянувшейся примерно на миллиард световых лет во все стороны от нашей Галактики.

Схема движения нашей Галактики (в центре) в сторону Великого Аттрактора и от Великого Отталкивателя
© Hoffman et al. / Nature Astronomy 2017
Космологи нашли причины загадочно быстрого движения Галактики

Подобные размеры, как отмечают астрономы, делают эту космическую пустыню самым крупным объектом такого рода, который ученые находили в обозримом космосе, чьи размеры примерно в семь раз больше, чем у других пустот между нитями "космической паутины". Ее существование, как считает Хошайт, хорошо объясняет те расхождения в скорости расширения Вселенной, которые были найдены в последние годы в данных по вспышкам сверхновых и "отголоскам" Большого Взрыва.

Что интересно, к похожим выводам недавно пришла другая группа астрономов из Еврейского университета Иерусалима, обнаружившая, что Млечный Путь движется с аномально высокой скоростью, превышающей темпы расширения Вселенной, из-за того, что он покидает гигантскую космическую пустыню и движется в сторону так называемого "Великого Аттрактора" — потенциально крупнейшего во Вселенной скопления галактик.

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