Тюменские ученые создали комплекс для обезвреживания отходов бурения

ТЮМЕНЬ, 6 июн — РИА Новости. Ученые тюменского экспериментального завода успешно провели испытания комплекса для экологически безопасного термического обезвреживания отходов бурения, которые образуются при разработке нефтегазовых скважин, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Он уточнил, что новый комплекс, который будет использоваться на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии, позволяет в режиме пиковых нагрузок утилизировать тысячу кубометров жидких отходов бурения в сутки.

Применявшиеся ранее в России установки закрытого горения предназначались главным образом для деструкции твердых отходов, либо представляли собой набор небольших печей термической деструкции. Низкая производительность существенно ухудшала экономические показатели, в первую очередь, в части капитального строительства.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, следующий шаг в развитии инновационной среды региона — это привлечение в Тюмень ведущих отечественных разработчиков нефтегазовых технологий с высоким экспортным потенциалом.

"Привлекая сильных технологических игроков рынка нефтегазовых разработок, мы рассчитываем не только повысить общий уровень соответствующей экспертизы и компетенций в регионе, но и оказать существенное влияние на развитие российских технологий, которые в будущем позволят России занять достойное место в качестве экспортера инновационных решений для мировой нефтегазовой отрасли", — сказал глава региона.

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