ВОЗ посоветовал подросткам больше спать, чтобы не толстеть

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Подросткам для профилактики развития ожирения необходимо спать достаточное количество часов, сообщил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

"Существует зависимость между недостаточным сном и развитием ожирения. Нет сомнений в том, что дети должны спать достаточное время, это очень важно для профилактики развития ожирения", — сказал Бреда во время презентации доклада "Подростковое ожирение".

Он уточнил, что подросткам, как правило, нужно спать девять часов или больше.

Заболеваемость ожирением выросла более чем в два раза в России в 2015 году по сравнению с 2011 годом, говорится в госдокладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году", предоставленном Роспотребнадзором РИА Новости. Согласно докладу, показатель заболеваемости ожирением в России в 2015 году составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения, тогда как в 2011 году он составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек.