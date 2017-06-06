Ученые выяснили, насколько злопамятны вороны

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Вороны оказались очень злопамятными птицами — они помнят об обманах и обидах со стороны разных людей на протяжении более месяца, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Animal Behaviour.

"Многие вороны, как показывают наблюдения за ними, могут вступать в коалиции и обмениваться "услугами" в обмен на поддержку друг друга. Существует несколько объяснений подобным формам взаимовыгодного поведения, в том числе способность помнить, что делал тот или иной индивид в прошлом, что раньше считалось исключительным умением людей и орангутангов", — пишут Матиас Осват (Mathias Osvath) из университета Лунда (Швеция) и его коллеги.

Считается, что большинство птиц из рода воронов обладают недюжинными умственными способностями. Они часто обгоняют многих млекопитающих и других пернатых в тестах на сообразительность. Большинство орнитологов считают новокаледонских воронов (Corvus moneduloides) чемпионами в этой сфере.

Эти птицы, вместе с человеком и некоторыми высшими приматами, входят в "элитный клуб" животных, умеющих изготовлять и пользоваться орудиями труда. Кроме того, вороны являются единственными на Земле существами, помимо человека, способными распознавать "актера за ширмой" и связывать видимое для них действие или событие с его скрытым источником.

Птичья память

Осват и его коллеги утверждают, что вороны обладают еще одной типично "человеческой" чертой – злопамятностью и умением запоминать, кто обижал птицу и пытался ее обмануть. Ученые пришли к такому выводу, научив обычных воронов (Corvus corax) играть в простую экономическую игру.

Во время этой игры экспериментаторы помещали в клетку с воронами миску с обычными сухариками, которые птицы могли свободно брать и делать с ними все, что хотели. Эти сухарики служили своеобразной валютой, которую ворон мог обменять на более вкусный и значимый для всех врановых птиц предмет – кусочек сыра.

Подобный обмен, как отмечают ученые, сам по себе является достаточно сложной интеллектуальной задачей для животных, так как им нужно понимать, что отказ от малоценных порций еды, уже имеющихся в их распоряжении, позволяет им получать более питательный и вкусный сыр.

Кроме того, сама процедура обмена подразумевает под собой наличие некого чувства доверия к человеку и ожидания того, что тот не заберет хлеб просто так, не выдавая ничего в обмен. Именно это чувство доверия ученые начали подрывать после того, как вороны научились "меновой торговле", играя роль лисы из басней Крылова и Эзопа.

Проворонить сыр

В качестве подобного "жулика", как рассказывают ученые, выступала специальная группа экспериментаторов, отличная по своему внешнему виду от тех людей, которые учили ворон менять хлеб на сыр. Эти "жулики" периодически отказывалась выдавать птицам сыр при получении сухаря, демонстративно съедая их на глазах у обманутого ворона и другой птицы, сидевшей в соседней клетке, но не принимавшей участия в текущем раунде игры.

Через некоторое время вороны обижались на экспериментаторов и переставали пытаться получить у них сыр, что завершило первую стадию эксперимента. Через две недели ученые проверили, сохранилась ли память об этом обмане у птиц, поместив их в клетки, где они могли обменять сухари на другие виды еды у трех разных людей – их первоначального тренера, "жулика" и незнакомого экспериментатора, менявшего сухари на кусочки хлеба.

Как показал этот повторный опыт, птицы не забыли обиды и всегда избегали контактов с "жуликом" даже в тех случаях, если те их обманывали всего один раз. Подобная реакция, по словам Освата и его коллег, наблюдалась среди воронов даже через месяц после завершения первых опытов, что говорит о наличии хорошей памяти у птиц и умения ассоциировать действия с конкретными людьми.

Зачем воронам нужна такая хорошая память? Как считают исследователи, ее наличие связано с тем, что эти птицы живут в больших и тесно связанных социальных группах. Умение помнить действия различных членов этой группы помогает птицам устанавливать взаимовыгодные кооперативные отношения, позволяющие им выживать в тяжелые времена.