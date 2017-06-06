США
6.066 июня15:52МСК
USD56.67+0.06
EUR63.78-0.03
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, насколько злопамятны вороны

15:4106.06.2017
01160
© Mueller et al. / Animal Behaviour 2017Ворон обменивает сухарь на кусочек сыраВорон обменивает сухарь на кусочек сыра
© Mueller et al. / Animal Behaviour 2017

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Вороны оказались очень злопамятными птицами — они помнят об обманах и обидах со стороны разных людей на протяжении более месяца, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Animal Behaviour.

"Многие вороны, как показывают наблюдения за ними, могут вступать в коалиции и обмениваться "услугами" в обмен на поддержку друг друга. Существует несколько объяснений подобным формам взаимовыгодного поведения, в том числе способность помнить, что делал тот или иной индивид в прошлом, что раньше считалось исключительным умением людей и орангутангов", — пишут Матиас Осват (Mathias Osvath) из университета Лунда (Швеция) и его коллеги.

Считается, что большинство птиц из рода воронов обладают недюжинными умственными способностями. Они часто обгоняют многих млекопитающих и других пернатых в тестах на сообразительность. Большинство орнитологов считают новокаледонских воронов (Corvus moneduloides) чемпионами в этой сфере.

Новокаледонский ворон
© Troscianko et al. / Nature
Ученые нашли у воронов умение осознавать намерения других существ

Эти птицы, вместе с человеком и некоторыми высшими приматами, входят в "элитный клуб" животных, умеющих изготовлять и пользоваться орудиями труда. Кроме того, вороны являются единственными на Земле существами, помимо человека, способными распознавать "актера за ширмой" и связывать видимое для них действие или событие с его скрытым источником.

Птичья память

Осват и его коллеги утверждают, что вороны обладают еще одной типично "человеческой" чертой – злопамятностью и умением запоминать, кто обижал птицу и пытался ее обмануть. Ученые пришли к такому выводу, научив обычных воронов (Corvus corax) играть в простую экономическую игру.

Во время этой игры экспериментаторы помещали в клетку с воронами миску с обычными сухариками, которые птицы могли свободно брать и делать с ними все, что хотели. Эти сухарики служили своеобразной валютой, которую ворон мог обменять на более вкусный и значимый для всех врановых птиц предмет – кусочек сыра. 

Подобный обмен, как отмечают ученые, сам по себе является достаточно сложной интеллектуальной задачей для животных, так как им нужно понимать, что отказ от малоценных порций еды, уже имеющихся в их распоряжении, позволяет им получать более питательный и вкусный сыр.

Кроме того, сама процедура обмена подразумевает под собой наличие некого чувства доверия к человеку и ожидания того, что тот не заберет хлеб просто так, не выдавая ничего в обмен. Именно это чувство доверия ученые начали подрывать после того, как вороны научились "меновой торговле", играя роль лисы из басней Крылова и Эзопа.

Проворонить сыр

В качестве подобного "жулика", как рассказывают ученые, выступала специальная группа экспериментаторов, отличная по своему внешнему виду от тех людей, которые учили ворон менять хлеб на сыр. Эти "жулики" периодически отказывалась выдавать птицам сыр при получении сухаря, демонстративно съедая их на глазах у обманутого ворона и другой птицы, сидевшей в соседней клетке, но не принимавшей участия в текущем раунде игры.

Через некоторое время вороны обижались на экспериментаторов и переставали пытаться получить у них сыр, что завершило первую стадию эксперимента. Через две недели  ученые проверили, сохранилась ли память об этом обмане у птиц, поместив их в клетки, где они могли обменять сухари на другие виды еды у трех разных людей – их первоначального тренера, "жулика" и незнакомого экспериментатора, менявшего сухари на кусочки хлеба.

Гавайские вороны пользуются орудиями труда
© Фото : Rutz et al. / Nature 2016
Ученые открыли второй вид птиц, изготавливающих орудия труда

Как показал этот повторный опыт, птицы не забыли обиды и всегда избегали контактов с "жуликом" даже в тех случаях, если те их обманывали всего один раз. Подобная реакция, по словам Освата и его коллег, наблюдалась среди воронов даже через месяц после завершения первых опытов, что говорит о наличии хорошей памяти у птиц и умения ассоциировать действия с конкретными людьми.

Зачем воронам нужна такая хорошая память? Как считают исследователи, ее наличие связано с тем, что эти птицы живут в больших и тесно связанных социальных группах. Умение помнить действия различных членов этой группы помогает птицам устанавливать взаимовыгодные кооперативные отношения, позволяющие им выживать в тяжелые времена.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена