"Роскосмос": политические всплески мало на влияют на сотрудничество с НАСА

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости, Анна Раткогло, Жанна Манукян. Госкорпорация "Роскосмос" и американское национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства НАСА продолжают успешное и плодотворное сотрудничество, политические всплески мало влияют на космические агентства, заявил во вторник РИА Новости исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"НАСА вовсю сотрудничает с Россией, они летают на наших кораблях… У нас идет сотрудничество с НАСА, оно идет нормально и успешно, и, к счастью, вот эти политические всплески на нас мало влияют", — заявил Крикалев на полях международной конференция по исследованию космоса GLEX-2017.

Он отметил, что Россия также приветствовала бы сотрудничество с американскими частными компаниями.

"В России идет привлечение коммерческих структур, американцы делают то же самое у себя, поэтому расширение сотрудничества, в том числе и с коммерческими структурами, будет приветствоваться", — сказал Крикалев.