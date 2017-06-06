Ученые: "метановые холмы" на дне Арктики могут скоро взорваться

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Океанологи заявляют об обнаружении гигантских "бугров" на дне Баренцева моря, которые могут в ближайшее время взорваться и выпустить в океан и в атмосферу гигантские количества метана, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Каждый год мы возвращаемся к этим куполам и с опасением ожидаем, что один из них уже превратился в кратер, аналогичный тем, которые были найдены в других регионах Баренцева моря. Эти структуры, которые мы называем "морозными буграми", являются последними следами ледникового периода. Все, что удерживает их от взрыва – чуть большая глубина моря в этом месте, чем в районе кратеров", — рассказывает Павел Серов из Арктического университета Норвегии в Тромсё.

Кратеры, найденные российскими и западными геологами в конце прошлого века, представляют собой воронки диаметром в несколько сотен метров и глубиной в десятки метров. Как недавно выяснили ученые, они возникли примерно 12 тысяч лет назад в результате накопления замороженного метана в приповерхностных слоях грунта, на которые давил двухкилометровый слой льда.

Когда льды отступили, запасы метана в нижних слоях грунта начали быстро таять, что привело к "вздутию" почвы, формированию гигантских холмов и их последующему взрыву. В результате в атмосферу и океаны Земли попало огромное количество метана, которое могло ускорить отступление льдов и положило конец эпохе оледенения.

Серов и его коллеги выяснили, что этот процесс еще не закончился и что Баренцево море могут ожидать и другие взрывы "метановых бугров". К такому выводу ученые пришли, изучая окрестности дна Арктики неподалеку от острова Медвежий, где были найдены древние кратеры и следы их взрывов.

Анализируя состояние дна, команда Серова обнаружила несколько гигантских куполов на дне моря, концентрация метана над которыми была аномально высокой. Дальнейшие наблюдения показали, что газ медленно просачивается сквозь почву через трещины в грунте и что приповерхностные слои дна содержат большое количество замороженного метана.

"Метановые гидраты остаются стабильными при низких температурах и высоких давлениях. Того давления, которое оказывает 390-метровый слой воды на дно моря в этой точке, пока хватает для того, чтобы удерживать их от разрушения. С другой стороны, газ уже покидает эти бугры, и сегодня они являются одними из самых активных источников метана на дне Арктики. Газовые "хвосты" некоторых из них уже почти достигли поверхности воды", — продолжает ученый.

Как отмечает исследователь, эти метановые залежи находятся на грани стабильности, и они давно взорвались бы, как соседние с ними кратеры, если бы глубина моря в этой точке не была больше на 20 метров. Дальнейшее потепление океана, как говорит Серов, может нарушить этот баланс и привести к взрыву "морозных бугров", последствия чего он не берется предсказывать.

С другой стороны, подобная опасность больше угрожает другим запасам метановых гидратов, которые залегают внутри вечной мерзлоты у северных берегов России, Норвегии и Канады – здесь температуры почвы и воды варьируются гораздо сильнее, и катастрофа может случиться намного раньше, чем на дне Баренцева моря.