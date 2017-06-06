Планетологи раскрыли секрет появления каналов на Марсе

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сеть из гигантских каналов в южном полушарии Марса была создана мощнейшими потоками воды, для формирования которых потребовалось примерно в восемь раз больше влаги, чем содержится в озере Байкал: это говорит о том, что в прошлом на красной планете были огромные запасы воды, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Наши самые консервативные оценки того, как много воды содержалось и проходило через каналы в марсианских долинах, примерно в 10 раз выше, чем предполагали наши коллеги. Как мне кажется, юный Марс был похож на то, как выглядит Земля сегодня – на нем были океаны, озера, реки и дожди", — заявил Вэй Ло (Wei Luo) из университета Северного Иллинойса в ДеКалбе (США).

За последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и Северный Ледовитый океан.

С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние времена Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержения вулканов.

Недавние наблюдения за Марсом при помощи наземных телескопов показали, что за минувшие 3,7 миллиарда лет он потерял целый океан воды, которой хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность красной планеты водяным слоем толщиной в 140 метров. Куда пропала эта жидкость, ученые сегодня пытаются выяснить.

Ло и его коллеги обнаружили новые доказательства существования этого океана и выяснили, что на самом деле запасы воды на Марсе могли быть примерно в десять раз больше, чем сегодня считают ученые, изучая структуру знаменитых каналов на высокогорных равнинах в южном полушарии красной планеты, которые астрономы 19 века считали следами активности "марсиан".

Сегодня среди ученых нет общего мнения насчет того, как возникли эти каналы и участвовала ли вода в их "рождении". Некоторые планетологи считают эти структуры руслами марсианских рек, а другие – следами гигантских цунами, возникавших во временных океанах Марса после вспышек активности вулканов. Третья группа астрономов вообще считает, что эти каналы были порождены другими геологическими и климатическими процессами, такими как таяние замороженной углекислоты.

Авторы статьи решили выяснить, какая из этих гипотез является верной, построив набор трехмерных карт этих каналов и подсчитав количество воды, необходимое для их формирования. Для этого ученые использовали данные с высотомера MOLA, которые зонд MRO собирал при пролетах над марсианскими долинами во время работы на орбите Марса.

Объем этих каналов оказался неожиданно большим – они могут вместить около восьми Байкалов или других крупнейших озер Земли. По расчетам ученых, для формирования этих объектов требовалось примерно в четыре тысячи раз больше воды, чем могло содержаться внутри, что исключает возможность их рождения в результате действия цунами или других эпизодических "потопов". В целом, через каналы прошло столько жидкости, что ее хватило бы для того, чтобы покрыть Марс пятикилометровым слоем воды.

Такое количество жидкости говорит о том, что каналы могли формироваться только при наличии стабильной гидросферы с многолетним круговоротом воды и связанным с ним феноменами – дождями, постоянными реками, океанами и прочими крупными водоемами. Теперь ученые сомневаются, что Марс был холодным и сухим на протяжении всей своей истории, так как в таком случае подобные каналы просто не успели бы сформироваться.