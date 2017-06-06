Глава IAF призвал мир к объединению усилий по изучению космоса

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Президент Международной астронавтической федерации (IAF) Жан-Ив Ле Галь призвал мировое сообщество к объединению усилий и улучшению координации в области освоения космоса.

"Глобальное сотрудничество будет обязательным требованием в ближайшие годы, можно достичь значительных результатов, когда мы работаем вместе, не в качестве отдельных групп, а как единое международное сообщество с едиными целями в сфере космических исследований", — заявил Ле Галь, выступая на открытии международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.

Ле Галь подчеркнул, что "этот посыл мы должны передать следующим поколениям, и в настоящий момент он актуален, как никогда. Совместная работа в космосе поможет нам улучшить наше сожительство и сотрудничество на Земле".

По его словам, за последние годы международному сообществу по исследованию космоса удалось достичь значительных успехов в вопросах планирования будущих исследований и программ.

Он также добавил, что в настоящий момент наступило время ненадолго остановиться и пересмотреть будущее космических исследований в мировом масштабе.