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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли секреты фермерства первых цивилизаций Земли

20:3005.06.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаДоли изотопов углерода и азота в пище выдают то, как древние люди выращивали ее ингредиентыДоли изотопов углерода и азота в пище выдают то, как древние люди выращивали ее ингредиенты
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Ученые выяснили, что первые фермеры Земли использовали удобрения, системы ирригации и другие методы ухаживания за урожаем для выращивания гороха и пшеницы, что опровергает представления о примитивном характере их земледельчества, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Plants.

"Появление первых городов считается поворотной точкой в истории человечества, и почти все исследования в этой области сосредоточены на политических, социальных и экономических изменениях, связанных с ними. Опираясь на изотопы, мы попытались выяснить, как работала эта аграрная экономика и как она поддерживала рост новых городов в Месопотамии", — пишут Эми Богаард (Amy Bogaard) из Оксфордского университета (Великобритания) и ее коллеги.

Интенсивность и экстенсивность

Первые фермеры и зачатки цивилизации, как сегодня считают антропологи и археологи, появились около 11-10 тысяч лет назад на территории так называемого "плодородного полумесяца" – узкой полоски земли на территории Ближнего Востока, где произрастали дикие предки современных культурных злаков.

Зерна ячменя возрастом в 6 тысяч лет
© Фото : Uri Davidovic
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Традиционно считалось, что земледелие развивалось очень поступательным образом – сначала древние люди просто собирали семена диких растений и не выращивали их, а потом культивировали в фактически диком виде. Сложные агрикультурные практики, такие как орошение, использование удобрений и ротация полей, как считали историки, появились гораздо позднее, во времена Древнего Египта, держав Месопотамии и Римской империи.

С другой стороны, последние генетические исследования древних образцов ячменя и других сельскохозяйственных культур показывают, что они приобрели свой текущий вид очень давно, около 6-7 тысяч лет назад, что противоречит теориям о медленном развитии сельского хозяйства. Богаард и ее коллеги открыли еще один аргумент против этой идеи, найдя необычный способ "извлечения" важной информации о том, как древние люди выращивали свои запасы еды.

Как заметили ученые, доли двух изотопов "элементов жизни" – углерода-13 и азота-15 – будут заметно отличаться у растений, которые растут сами по себе, и у сельскохозяйственных культур, за которыми люди постоянно ухаживают.

Ученые извлекают образец ДНК в лаборатории университета Майнца
© Фото : JGU Palaeogenetics Group
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Различия в концентрации первого изотопа будут связаны с тем, что его доля будет выше в стеблях и семенах тех растений, которые постоянно поливаются и не испытывают недостатка влаги, мешающего им поглощать СО2, в том числе и молекулы с атомами "тяжелого" углерода. Аналогичным образом, доля азота-15 в тканях растений будет необычно высокой в том случае, если их удобряют навозом, где тяжелого азота заметно больше, чем в почве.

Секреты Месопотамии

Ориентируясь на обе этих закономерности, ученые проанализировали изотопный состав зерен пшеницы, ее стеблей и гороховой соломы, найденной на разных стоянках древних людей на территории северной Сирии и южной Турции, а также в Израиле, где люди жили 8500-4000 тысячи лет назад.

К большому удивлению ученых, древние фермеры начали использовать удобрения и системы ирригации фактически сразу после изобретения земледелия, около 8-6,5 тысячи лет назад. Что интересно, жители Месопотамии, по всей видимости, хорошо понимали, какие культуры больше любят воду, а каким она меньше нужна, и сажали пшеницу и горох на самых "мокрых" или самых орошаемых полях, а ячмень – на более засушливых участках почвы.

Добывание огня
© Fotolia / Lucky Dragon
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В свою очередь, останки самих людей, живших в этих регионах Месопотамии, говорят о том, что сельское хозяйство играло важную роль в их жизни после перехода к оседлой жизни. Уровень углерода-13 в их костях постепенно рос, а уровень азота-15 снижался, что говорит об их постепенном переходе с мясной на растительную диету.

Все это, как считают исследователи, говорит о том, что сельское хозяйство начало развиваться очень рано, фактически сразу после его зарождения, и что древние люди использовали почти все те же агрикультурные практики, которые применяются фермерами сегодня. Переход к эктенсивному земледелию в более поздние эпохи, как считают ученые, был связан с появлением имущественного расслоения и земельной собтвенности.

Уборка зерновых
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Это ставит под сомнение "демографические" теории развития цивилизации, постулирующие, что человечество начало использовать удобрения и другие новшества агрикультуры только тогда, когда высокий прирост населения потребовал изобретения более эффективных практик фермерства, заключают авторы статьи.

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