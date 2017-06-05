Грузовой корабль Dragon успешно прибыл на МКС

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Стартовавший в субботу грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию, экипаж успешно осуществил захват корабля и приступил к его стыковке со станцией, сообщили в НАСА.

Принадлежащая SpaceX ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 00.07 мск в воскресенье. В расчетное время в понедельник космический корабль прибыл на МКС. Захват грузовика механическим манипулятором осуществили борт-инженеры станции астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер, прибытие корабля и захват транслировались в прямом эфире на сайте НАСА.

Ранее сообщалось, что SpaceX впервые отправила на орбиту уже частично летавший грузовой космический корабль Dragon: основная конструкция капсулы грузового корабля, его герметичный отсек, уже участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года и провела на орбите 34 дня.

"Он (корабль Dragon) совершил свой второй полет на МКС, стартовав на ракете-носителе, первая ступень которой вернулась в Космический центр имени Кеннеди для своего повторного полета. Последний раз, когда (космические корабли) возвращались к нам, был в июле 2011 года, миссия STS-135", — сказал после захват корабля Джек Фишер, вспомнив последний полет Спейс-Шаттла Atlantis на МКС.

Корабль доставил на орбиту около трех тонн груза: предметы первой необходимости, провиант, а также материалы для научных экспериментов.

Космический корабль будет оставаться у американского модуля Гармония (Harmony) около месяца, в июле он вернется на Землю с грузом с орбитальной станции.