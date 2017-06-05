Астрономы открыли почти столь же горячую планету, как Солнце

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Ученые нашли в созвездии Лебедя крайне необычную планету KELT-9b, чья "солнечная" сторона раскалена до такой степени, что она горячее поверхности многих звезд, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Звезда KELT-9 вырабатывает так много ультрафиолета, что в конечном итоге она полностью испарит планету. Или же, если внутри KELT-9b есть каменистое ядро, как считают некоторые наши коллеги, то тогда планета полностью "выкипит" и от нее останется только небольшое тело размером с Меркурий", — рассказывает Кайван Стассун (Keivan Stassun) из университета Вандербильта в Нэшвилле (США).

Ад наяву

"Горячими юпитерами" астрономы называют разогретые газовые гиганты, которые удалены от своих звезд всего на 2,2-75 миллионов километров. В Солнечной системе даже Меркурий подходит к звезде не ближе, чем на 46 миллионов километров, и поэтому в атмосферах таких планет царят действительно адские температуры – в 1000-1300 градусов Кельвина и выше.

Находить такие планеты гораздо легче, чем иные небесные тела, и они составляют большую часть известных науке экзопланет. Открытие "горячих юпитеров" впервые поставило ученых перед фактом, что атмосфера на таких планетах может состоять из крайне экзотических материалов. К примеру, за последние годы были открыты планеты со свинцовыми и стеклянными облаками, а также воздухом, состоящим из испаренных металлов и горных пород, в верхних слоях которого иногда идут дожди из рубинов и сапфиров.

Стассун и его коллеги открыли еще одну необычную планету из числа "горячих юпитеров", изучая снимки звезды KELT-9 – одного из самых ярких и крупных белых светил в созвездии Лебедя, чья масса и диаметр примерно в два раза больше, чем у Солнца.

Эта планета была найдена в 2014 году в ходе целенаправленного поиска планет у самых крупных и ярких звезд, которые ученые из университета Вандербильта и ряда других вузов США проводили в южном и северном полушариях на протяжении нескольких лет. Эти поиски, как и почти все другие проекты по обнаружению экзопланет, ориентировались на характерные снижения в яркости звезды, которые возникали каждый раз, когда планета проходила по ее диску.

Как рассказывают астрономы, открытие KELT-9b стало счастливой случайностью – эта планета вращается по очень вытянутой полярной орбите вокруг белой звезды, и она большую часть времени никогда не проходит по диску звезды. Если бы ученые упустили текущую возможность, то в следующий раз они смогли бы увидеть KELT-9b лишь через 150 лет.

Горячее Солнца

Эта планета расположена необычно близко к светилу – год на ней длится около 1,5 земных дней, благодаря чему на ее поверхности царят адские температуры и крайне необычные атмосферные условия.

В частности, ее "солнечная" сторона разогрета до температуры в 4600 градусов Кельвина (4326 градусов Цельсия), что с огромным запасом покрывает рекорд планеты WASP-33b, чья атмосфера раскалена "всего" до 3200 градусов Кельвина (2926 градусов Цельсия). Это всего на тысячу градусов меньше температуры Солнца и сопоставимо с температурой поверхности многих других звезд из того же класса, что и наше светило.

Из-за столь высоких температур атмосфера KELT-9b очень сильно разрежена и фактически состоит из одиночных атомов, так как молекулы в таких условиях просто не могут формироваться. Причиной этого является то, что поверхность данного "горячего юпитера" постоянно бомбардируется ультрафиолетовыми лучами ее звезды, которые в буквальном смысле "кипятят" атмосферу KELT-9b и заставляют ее постепенно испаряться в космос.

На данный момент масса этой планеты примерно в 2,5 раза больше юпитерианской, но при этом ее плотность примерно в 2 два раза ниже, чем у Юпитера, из-за того, что ее постоянно подогревает излучение звезды. В прошлом она могла быть гораздо тяжелее, так как сегодня KELT-9b "худеет" примерно на 10 миллионов тонн каждую секунду.

Как считают ученые, эта планета, если ее не успеет уничтожить свечение звезды, погибнет в ближайшие 200 миллионов лет, когда KELT-9 исчерпает свои запасы водорода, превратится в красного гиганта и "раздуется". Соответственно, открытие планеты у такой звезды говорит о том, что схожие тела и их "останки" в виде каменистых ядер могут встречаться у других крупных и ярких светил.