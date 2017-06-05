Ученые рассказали о плюсах и минусах первой искусственной матки

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Представленная недавно искусственная матка пока не подходит для вынашивания недоношенных детей, так как она не защищает их от инфекций и не снабжает его материнскими гормонами и другими важными сигнальными молекулами, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Да, "биосумка" является действительно прорывным изобретением, однако ее полный потенциал можно использовать только в том случае, если ее конструкцию довести до ума. В таком случае подобные устройства можно будет использовать для спасения жизней большого числа недоношенных детей в реанимационных отделениях роддомов", — заявляет Клэр Робертс (Claire Roberts), медик из университета Аделаиды (Австралия).

В конце апреля ученые из США рассказали о создании первого в мире прототипа "искусственной матки" — системы поддержания жизни для недоношенных детей и зародышей вне пределов материнского тела. Работу этой системы биологи проверили на недоношенных ягнятах, родившихся на треть раньше срока. Жизни некоторых из этих зародышей биологам удалось спасти, а другие особи погибли от инфекций или ошибок при подготовке биосумки.

По мнению Робертс, это устройство, несмотря на его практическую работоспособность, пока нельзя использовать для спасения жизни недоношенных детей по той причине, что данное устройство имитирует не все аспекты работы матки и плаценты, питающей и поддерживающей работу организма зародыша.

К примеру, планента и организм матери вырабатывает целый набор гормонов, который управляет ростом некоторых органов в теле ее ребенка. Некоторые из них сегодня вводятся в организм матери превентивно, для ускорения роста зародыша и укрепления его легких. Это делает такие зародыши несовместимыми с "биосумкой", внутри которой ребенок находится в специальной амниотической жидкости, в которой "взрослые" легкие не смогут нормально функционировать.

Кроме того, эта жидкость, как отмечает Робертс, не содержит в себе антител, которые обычно вырабатывает организм матери для защиты ребенка, что также может негативно повлиять на его развитие и гибель зародыша через несколько дней после имплантации. Кроме того, внешний вид биосумки и образ ребенка, запаянного в пакет с жидкостью, может вызвать острое неприятие у многих родителей и заставить их отказаться от такой процедуры.

Все это, по ее мнению, нужно учитывать при создании новых версии "биосумки", адаптированных для работы с младенцами, а не детенышами животных.