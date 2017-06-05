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РИА Наука
РИА Наука

Индия вывела на орбиту спутник GSAT-19

15:5105.06.2017
(обновлено: 15:55 05.06.2017)
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© AP PhotoЗапуск ракеты со спутником GSAT-14. Архивное фотоЗапуск ракеты со спутником GSAT-14. Архивное фото
© AP Photo

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн— РИА Новости, Инсаф Басиров. Индийская организация космических исследований (ISRO) в понедельник успешно вывела на орбиту коммуникационный спутник GSAT-19 при помощи ракеты увеличенной грузоподъемности с криогенной ступенью индийского производства.

Индийская ракета-носитель GSLV-F09 с коммуникационным спутником GSAT-9 стартовала с космодрома на острове Шрихарикота
© AFP 2017 / Arun Sankar
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Ракета со спутником GSAT-19 массой почти 3,2 тонны стартовала около 17.28 (14.58 мск) с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота, штат Андхра-Прадеш. Спутник выведен на геопереходную орбиту. Помимо коммуникационного оборудования, на спутнике имеется радиационный спектрометр, при помощи которого будет отслуживаться и изучаться влияние космического излучения на спутники и электрооборудование.

"Мы смогли успешно вывести спутник на орбиту, и я использую эту возможность, чтобы поздравить всю команду, которая неустанно работала несколько десятилетий и, в частности, с 2012 года над этой программой. Большой успех с первой попытки — GSLV Mk III успешно вывела GSAT-19, спутник нового поколения на орбиту", — заявил директор ISRO Киран Кумар после запуска. Трансляция пуска велась в прямом эфире на сайте Индийской организации космических исследований.

Запуск ракеты-носителя с индийским навигационным спутником IRNSS-1D с космодрома на острове Шрихарикота. Архивное фото
© AP Photo / Arun Sankar K
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Ракета разработана в рамках программы ISRO по увеличению грузоподъемности индийских ракет-носителей. Сейчас ракеты серии GSLV способны вывести на геостационарную орбиту спутники массой около 2,5 тонны. На ракете будет применена криогенная ступень индийской разработки. В феврале текущего года на ракете этой серии уже была испытана криогенная ступень индийского производства.

Изначально пуск планировалось осуществить в мае, но затем сроки были перенесены на июнь. Одной из ключевых особенностей сегодняшнего пуска стал тот факт, что ракеты с увеличенной грузоподъемностью открывают Индии возможность для запуска программ пилотируемых полетов. Тем не менее ранее директор ISRO Киран Кумар заявлял, что хотя ракета типа GSLV-Mk III может "теоретически" использоваться для пилотируемых миссий, пока ISRO не получит окончательного одобрения правительства этой программы, она не будет начинать работу по пилотируемой миссии.

Премьер-министр Нарендра Моди поздравил ученых с успешным завершением миссии.

"Миссия GSLV – MKIII D1/GSAT-19 приблизила Индию к новому поколению ракет-носителей и возможностей наших спутников. Нация гордится!", — написал Моди в своем аккаунте в Twitter.

 

ISRO планирует в течение года провести еще один запуск данной модели ракеты, на основании результатов которых ISRO будет работать над тем, чтобы перейти к их регулярному использованию. Успешное начало эксплуатации новой ракеты-носителя позволит Индии избавиться от зависимости от других стран при запуске на орбиту грузов, масса которых превышает 2,5 тонны.

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