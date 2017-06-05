США
5.065 июня15:38МСК
USD56.62-0.07
EUR63.81+0.20
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы-любители открыли ближайшую к нам темнейшую звезду

15:2705.06.2017
0590
© Фото : ESO/I. Crossfield/N. RisingerТак художник представил себе звезду-коричневый карлик с учетом ее “карты погоды”Так художник представил себе звезду-коричневый карлик с учетом ее “карты погоды”
© Фото : ESO/I. Crossfield/N. Risinger

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Астрономы-любители из проекта Backyard Worlds случайно открыли одну из самых тусклых и холодных звезд в окрестностях Солнечной системы, просматривая фотографии, полученные инфракрасным телескопом WISE, и опубликовали ее описание в статье в Astrophysical Journal Letters.

"Вполне возможно, что где-то в космосе существуют еще более холодные звезды, находящиеся еще ближе к Солнцу, чем эта "звезда Боба". Если у нас будет достаточно времени, то наши волонтеры составят полную карту окрестностей Солнечной системы", — заявила Джеклин Фэйерти (Jacqueline Faherty) из Американского музея естественной истории (США).

Коричневыми карликами, первые из которых были найдены в 1995 году, астрономы называют переходные объекты между звездами и планетами. Масса таких несостоявшихся звезд — менее 7% массы Солнца — слишком мала для возникновения термоядерной реакции в их недрах. Поэтому коричневые карлики постепенно угасают и охлаждаются.

Коричневый карлик с окраины Млечного Пути
© John Pinfield
Ученые нашли звезду, в атмосфере которой висят водяные облака

За последние годы ученые открыли ряд необычных черт коричневых карликов – наличие погоды на них, свинцовых и минеральных "облаков" и ряда других свойств, которые заставили многих астрономов считать, что они на самом деле являются очень крупными планетами, а не звездами.

Некоторые коричневые карлики, как объясняет Фэйерти, являются насколько холодными, что они являются практически невидимыми даже для самых чувствительных инфракрасных телескопов, таких как орбитальная обсерватория WISE, запущенная НАСА в 2009 году. Их поиск в автоматическом режиме, из-за большого числа помех и низкого качества снимков, по ее словам, раньше считался невозможным.

С другой стороны, снимки WISE, полученные телескопом в первую фазу его работы, сегодня активно изучаются планетологами и астрономами-любителями, так как на них ученые надеются первыми увидеть загадочную "планету икс", гигантскую планету на окраинах Солнечной системы, о существовании которой Константин Батыгин и Майкл Браун заявили в январе прошлого года.

Рисунок атмосферных слоев на коричневом карлике 2MASSJ22282889-431026
© Копирайт - NASA/JPL-Caltech
Каннибализм превращает звезды в коричневых карликов, выяснили астрономы

Для поисков этой планеты Фэйерти и ее коллеги по музею запустили в начале февраля проект Backyard Worlds: Planet Nine. В его рамках которого энтузиасты космоса и добровольцы анализируют фотографии, полученные WISE в разные периоды времени, и пытаются найти на них самые тусклые и незаметные движущиеся объекты.

Буквально через несколько дней после запуска Backyard Worlds сразу несколько добровольцев из России, Сербии, США и Тасмании обратили внимание на необычный объект, который они заметили на снимках центральной части созвездия Большой Медведицы.

Это небесное тело, получившее кличку "планета Боба" в честь тасманского учителя Боба Флетчера, который первый сообщил об его обнаружении, было слишком большим для того, чтобы быть "планетой икс" или любим другим объектом внутри Солнечной системы. Проследив за ним при помощи наземного инфракрасного телескопа IRTF на Гавайских островах, Фэйерти обнаружила, что Флетчеру удалось обнаружить очень тусклый коричневый карлик, удаленный от нас примерно на 100 световых лет.

Звезда-коричневый карлик спектрального класса Т
© NASA
Планетологи нашли планету-"юлу", день на которой длится 17 минут

Этот карлик, по словам ученых, обладает очень небольшой массой и температурой – он всего в несколько раз тяжелее Юпитера и на несколько сотен градусов горячее его, что фактически делает такой объект неотличимым от крупных планет-газовых гигантов.

Как ожидает Фэйерти, ее добровольные помощники смогут найти около двух сотен подобных коричневых карликов и еще около сотни других звезд этого класса, анализируя те снимки, которые WISE успел получить в первую фазу своей работы. Эти данные, по словам ученых, помогут нам понять, как устроено ближайшее окружение Солнца в Млечном Пути и найти еще более близкие и холодные звезды.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена