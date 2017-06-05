Астрономы-любители открыли ближайшую к нам темнейшую звезду

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Астрономы-любители из проекта Backyard Worlds случайно открыли одну из самых тусклых и холодных звезд в окрестностях Солнечной системы, просматривая фотографии, полученные инфракрасным телескопом WISE, и опубликовали ее описание в статье в Astrophysical Journal Letters.

"Вполне возможно, что где-то в космосе существуют еще более холодные звезды, находящиеся еще ближе к Солнцу, чем эта "звезда Боба". Если у нас будет достаточно времени, то наши волонтеры составят полную карту окрестностей Солнечной системы", — заявила Джеклин Фэйерти (Jacqueline Faherty) из Американского музея естественной истории (США).

Коричневыми карликами, первые из которых были найдены в 1995 году, астрономы называют переходные объекты между звездами и планетами. Масса таких несостоявшихся звезд — менее 7% массы Солнца — слишком мала для возникновения термоядерной реакции в их недрах. Поэтому коричневые карлики постепенно угасают и охлаждаются.

За последние годы ученые открыли ряд необычных черт коричневых карликов – наличие погоды на них, свинцовых и минеральных "облаков" и ряда других свойств, которые заставили многих астрономов считать, что они на самом деле являются очень крупными планетами, а не звездами.

Некоторые коричневые карлики, как объясняет Фэйерти, являются насколько холодными, что они являются практически невидимыми даже для самых чувствительных инфракрасных телескопов, таких как орбитальная обсерватория WISE, запущенная НАСА в 2009 году. Их поиск в автоматическом режиме, из-за большого числа помех и низкого качества снимков, по ее словам, раньше считался невозможным.

С другой стороны, снимки WISE, полученные телескопом в первую фазу его работы, сегодня активно изучаются планетологами и астрономами-любителями, так как на них ученые надеются первыми увидеть загадочную "планету икс", гигантскую планету на окраинах Солнечной системы, о существовании которой Константин Батыгин и Майкл Браун заявили в январе прошлого года.

Для поисков этой планеты Фэйерти и ее коллеги по музею запустили в начале февраля проект Backyard Worlds: Planet Nine. В его рамках которого энтузиасты космоса и добровольцы анализируют фотографии, полученные WISE в разные периоды времени, и пытаются найти на них самые тусклые и незаметные движущиеся объекты.

Буквально через несколько дней после запуска Backyard Worlds сразу несколько добровольцев из России, Сербии, США и Тасмании обратили внимание на необычный объект, который они заметили на снимках центральной части созвездия Большой Медведицы.

Это небесное тело, получившее кличку "планета Боба" в честь тасманского учителя Боба Флетчера, который первый сообщил об его обнаружении, было слишком большим для того, чтобы быть "планетой икс" или любим другим объектом внутри Солнечной системы. Проследив за ним при помощи наземного инфракрасного телескопа IRTF на Гавайских островах, Фэйерти обнаружила, что Флетчеру удалось обнаружить очень тусклый коричневый карлик, удаленный от нас примерно на 100 световых лет.

Этот карлик, по словам ученых, обладает очень небольшой массой и температурой – он всего в несколько раз тяжелее Юпитера и на несколько сотен градусов горячее его, что фактически делает такой объект неотличимым от крупных планет-газовых гигантов.

Как ожидает Фэйерти, ее добровольные помощники смогут найти около двух сотен подобных коричневых карликов и еще около сотни других звезд этого класса, анализируя те снимки, которые WISE успел получить в первую фазу своей работы. Эти данные, по словам ученых, помогут нам понять, как устроено ближайшее окружение Солнца в Млечном Пути и найти еще более близкие и холодные звезды.