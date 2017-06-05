Загадочный "Мост Адама" между Индией и Шри-Ланкой стал сенсацией для ученых

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Индийские археологи намерены детально изучить вереницу отмелей между Шри-Ланкой и Индией, которую мусульмане называют "Адамовым мостом", а индуисты — "Мостом Рамы", и ответить на вопрос о его происхождении, пишет журнал Hakai Magazine.

Согласно эпосу "Рамаяна", правитель Рама приказал соорудить мост для того, чтобы отправиться на Шри-Ланку на битву с демоном Раваной, похитившим Ситу, возлюбленную царя. Индуисты считают объект священным. Перешеек фигурирует также в исламских легендах, по которым именно по нему изгнанный из рая Адам перешел с острова на материк и направился на встречу с Евой.

"Нет никаких доказательств с археологической точки зрения, что "Мост Рамы" — рукотворный. Есть только религиозный аспект", — отмечает экс-глава Индийского совета исторических исследований Дейанат Трипати.

В свою очередь, подводный археолог Алок Трепати считает, что "Мост Рамы" — все же рукотворный объект. Он, по его мнению, мог быть возведен представителями древней цивилизации, которая примерно четыре тысячи лет назад под натиском арийских племен была вынуждена бежать с полуострова Индостан на Шри-Ланку.

"Но без полевых работ нельзя ничего сказать", — подчеркивает исследователь.

Совет спонсирует экспедицию археологов, занимающихся подводными исследованиями, для того чтобы понять происхождение перешейка. Исследования несколько раз откладывались. Так, в 2005 году проект отменили из-за массовых протестов верующих, а в 2013 году из-за угрозы цунами.

Сейчас власти Индии хотят углубить "Мост Рамы", дабы облегчить судоходство. Но против этого протестуют индуисты, которые составляют большинство населения страны.