Инженеры НАСА устроили третий "мега-пожар" в космосе

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Астронавты НАСА подготовили частный космический грузовик Cygnus для проведения на нем третьего мощного пожара в космических условиях, которые НАСА разжигает на борту отработавших свое космических кораблей для борьбы с пожарами при полете на Марс и другие планеты, сообщает онлайн-издание Space.com

"Только недавно у нас появился первый шанс устроить реалистичный пожар в космосе, и эксперименты Saffire уже помогли и помогут нам понять, как огонь ведет себя при отсутствии гравитации. Последующие опыты, Saffire-4,5 и 6, помогут нам сделать пожары еще более масштабными и проверить первые системы по их тушению и избавлению от их последствий", — заявил Дэвид Урбан (David Urban), руководитель эксперимента из Исследовательского центра НАСА имени Гленна.

Серия экспериментов Saffire была начата Урбаном и его коллегами в прошлом году в рамках подготовки НАСА к полету к более далеким мирам Солнечной системы. В рамках первого "космического пожара", Saffire-1, НАСА подожгло небольшой кусок ткани размерами 40 на 40 сантиметров в отработавшем корабле Cygnus, пролетевшем в горящем виде около трех тысяч километров.

В ходе повторного эксперимента, Saffire-2, Урбан и его коллеги проверили, как обогащенная кислородом атмосфера, применяемая на кораблях НАСА, влияет на вероятность развития возгорания. Следующий эксперимент, проведенный сегодня ночью, включал в себя более масштабный пожар, который продлился около 20 минут и происходил в условиях, имитирующих жизненную среду на борту МКС.

В рамках этого эксперимента ученые изучили то, как скорость потоков воздуха влияет на скорость горения ткани, и проследили за тем, как микрогравитация сказывается на распространении продуктов горения и их взаимодействии с окружающей средой.

По словам представителей Исследовательского центра НАСА имени Гленна, эксперимент закончился удачно, и ученым удалось поджечь ткань и проследить за ее сгоранием. Первые фотографии и научные данные будут опубликованы на сайте агентства во вторник.

На этом жизнь "сгоревшего лебедя", в отличие от его предшественников, не заканчивается – НАСА планирует проводить другие эксперименты на борту этого корабля до 11 июня, когда он войдет в плотные слои атмосферы и повторно сгорит.