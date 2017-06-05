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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как был убит "альпийский ледяной человек" Отци

12:3405.06.2017
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© Фото : South Tyrol Museum of Archaeology/Dr. Eduard EgarterУченые воссоздали внешний облик альпийского ледяного человека ОтциУченые воссоздали внешний облик альпийского ледяного человека Отци
© Фото : South Tyrol Museum of Archaeology/Dr. Eduard Egarter

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Профессиональные криминалисты и ученые выяснили, что  знаменитый "альпийский ледяной человек" Отци был застрелен из лука с большого расстояния, причиной чего была месть или зависть, сообщает сайт британской телерадиокомпании "Би-Би-Си".

"Я думал, что тело Отци будет в плохом состоянии, но оказалось, что оно выглядело лучше, чем некоторые кадавры, с которыми я работаю сегодня. Я считаю, что в данном случае мы имеем дело с убийством. Отци был застрелен издалека, с расстояния примерно в 30 метров, к чему жертва была не готова. За полчаса до смерти Отци отдыхал и съел большое количество пищи, что  говорит о том, что он ни от кого не пытался убежать или никуда не торопился", — рассказывает Александр Хорн (Alexander Horn), главный детектив из полиции Мюнхена (Германия).

"Ледяной человек" был найден в Альпах на границе Италии и Австрии в 1991 году. Первоначально считалось, что это погибший альпинист, однако затем выяснилось, что мумифицированному телу более 5 тысяч лет — останки Отци были датированы периодом с 3365 года по 3118 год до нашей эры. "Ледяной человек" погиб от стрелы, попавшей в плечо. В феврале 2012 года итальянские генетики опубликовали полный геном мумии.

Красные кровяные клетки, обнаруженные в ранах альпийского ледяного человека Отци
© Janko et al.
Кровь помогла ученым прояснить тайну гибели "ледяного человека" Отци

Первый анализ ранений на теле Отци, проведенный в мае 2012 года, показал, что альпийский ледяной человек получил несколько достаточно тяжелых ранений перед смертью, многие из которых не успели зажить до его гибели. Это заставило ученых предполагать, что Отци пал жертвой некого военного конфликта или "разборок" между племенами древних жителей Италии, неудачно пытаясь скрыться с поля битвы после поражения.

Одно из ранений на теле Отци, след от стрелы в плече, говорит, с другой стороны, о том, что он умер практически мгновенно после получения этой травмы. Эти разночтения заставили ученых, работающих в Южнотирольском музее археологии, обратиться за помощью к профессиональным экспертам в области криминалистики для раскрытия перипетий гибели "ледяного человека".

Ученые воссоздали внешний облик альпийского ледяного человека Отци, архивное фото
© Фото : South Tyrol Museum of Archaeology/Ochsenrelter
Ученые нашли родственников "ледяного человека" Отци

Как считает Хорн, на самом деле Отци является жертвой убийства, а не военного конфликта. В пользу этого говорит несколько вещей – сами раны Отци и то, в какой обстановке он умер.

В частности, помимо того, что Отци был застрелен сзади с большого расстояния, Хорн обратил внимание на то, что будущий "альпийский ледяной человек" не собирался никуда убегать, расположившись на отдых неподалеку от его места смерти. В частности, лук Отци не был подготовлен для сражения, и был найден рядом с ним в "разобранном" состоянии.

Кроме того, все остальные раны на теле будущей мумии, как рассказывает криминалист, носят исключительно оборонительный характер – как он считает, Отци получил их примерно за день до смерти, сражаясь с какими-то неизвестными врагами, которых он, судя по тому, что он выжил, смог победить.

Ученые воссоздали внешний облик альпийского ледяного человека Отци
© Фото : South Tyrol Museum of Archaeology/Ochsenrelter
Ученые воссоздали внешний облик альпийского "ледяного человека"

Еще одна деталь в "сцене убийства", по словам Хорна, говорит в пользу такого сценария – тело Отци не было ограблено его убийцей, несмотря на наличие у него ценного по тем временам бронзового оружия. Все это, как считает криминалист, указывает на то, что Отци, скорее всего, был или убит соплеменниками человека или людей, которых ему удалось победить, или своими собственными товарищами из-за зависти или каких-то других эмоций.

Какой именно был мотив у убийцы, мы, скорее всего, уже никогда не узнаем, однако раскрытие деталей того, как умер Отци, может помочь ученым раскрыть другие интересные детали из его жизни и найти возможные следы убийцы в перевале, где было найдено его тело.

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