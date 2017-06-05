Космонавт Олег Новицкий рассказал, как вылечил на орбите больной зуб

Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке. Архивное фото

Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке. Архивное фото

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 5 июн — РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий рассказал журналистам о том, как провел себе на орбите "косметический ремонт" пломбы.

"Откололся кусочек пломбы, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию… Пломба это громко сказано — просто трещинку замазал", — сказал он на послеполетной конференции.

Космонавт отметил помощь врачей с Земли, которые провели подробный инструктаж и "рассказали, показали", как следует провести процедуру. "Но конкуренцию нашим врачам я, наверное, не составлю", — пошутил Новицкий.

Олег Новицкий отправился к МКС вместе с экипажем миссии 50/51 американкой Пегги Уитсон и французом Тома Песке на корабле "Союз МС-03" с космодрома "Байконур" 17 ноября 2016 года. Космонавт вернулся на Землю вместе с Тома Песке после 197 дней, проведенных на станции, 2 июня 2017 года. Пегги Уитсон вернется вместе с экипажем следующей миссии МКС 51/52 космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным и астронавтом НАСА Джеком Фишером.