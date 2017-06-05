Первый после годового перерыва "Протон" установлен на стартовый стол

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Первая после годового перерыва в пусках ракета-носитель "Протон" установлена на стартовый стол космодрома Байконур, её запуск со спутником связи EchoStar21 запланирован на 8 июня 2017 года в 6.45 мск, сообщает Роскосмос.

"В соответствии с решением Государственной комиссии, утром 5 июня ракета "Протон-М" с космической головной частью в составе разгонного блока "Бриз-М" и космического аппарата связи EchoStar21 вывезена на стартовую площадку космодрома Байконур и установлена в пусковое устройство",- отмечается в сообщении.

Специалисты предприятий приступили к выполнению работ по графику первого стартового дня.