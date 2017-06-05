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РИА Наука
РИА Наука

"Хаббл" сфотографировал "медленный танец" двух звезд

11:3805.06.2017
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© Фото : ESA/Hubble & NASA, L. Bedin et al.Вальсирующая пара коричневых карликов Luhman 16AB в созвездии ПарусаВальсирующая пара коричневых карликов Luhman 16AB в созвездии Паруса
© Фото : ESA/Hubble & NASA, L. Bedin et al.

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила снимки пары двух необычных коричневых карликов в созвездии Паруса, "вальсирующих" друг вокруг друга и медленно движущихся по ночному небу южного полушария Земли, сообщает сайт телескопа.

Пара коричневых карликов Luhman 16AB, третья по близости звездная система к земле после Альфы Центавра и звезды Барнарда, была открыта совсем недавно, в 2013 году, известным американским астрономом Кевином Луманом. Открытие этой двойной звезды впервые позволило астрономам детально изучить самые тусклые объекты звездной массы, при этом не являющиеся светилами, и составить первую "карту облаков" для коричневого карлика.

Так художник представил себе звезду-коричневый карлик с учетом ее “карты погоды”
© Фото : ESO/I. Crossfield/N. Risinger
Астрономы подготовили первую карту поверхности коричневого карлика

"Хаббл" и многие другие наземные и орбитальные обсерватории мира практически непрерывно следят за Luhman 16AB, так как астрономы давно подозревают, что помимо двух коричневых карликов в этой системе так же есть крупная, но при этом невидимая для нас планета.

Эта планета, как показали первые наблюдения за этой парой "несостоявшихся" звезд, не закрывает собой свет этих карликов, что делало ее поиски очень сложной задачей. По этой причине ученые надеялись, что длительные наблюдения за движением Luhman 16AB по небосводу помогут увидеть небольшие сдвиги в скорости движения светил, порождаемые их гравитационным взаимодействием с планетой.

Звезда-коричневый карлик спектрального класса Т
© NASA
Планетологи нашли планету-"юлу", день на которой длится 17 минут

Как рассказывают участники научной команды "Хаббла", эти надежды оказались тщетными — наблюдения последних трех лет показывают, что "третьего лишнего" в системе Luhman 16AB просто не существует. Тем не менее, данная система все равно остается интересной для астрономов по той причине, что ее изучение поможет планетологам понять, где проходит граница между крупными газовыми гигантами и небольшими коричневыми карликами.

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