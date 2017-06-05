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РИА Наука
РИА Наука

Загадочные "радиосигналы пришельцев" могут порождать космические струны

10:4905.06.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНочное небоНочное небо
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Загадочные сверхбыстрые радиовспышки, природа которых остается загадкой для астрономов, могут возникать в результате "разрядки" гигантских сверхпроводящих "космических струн", линий невидимых для нас измерений Вселенной, говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия). В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Сверхмассивная черная дыра в представлении художника, вырабатывающая сверхсильные ветра
© Фото : ESA/ATG medialab
Ученые выяснили, как ведут себя черные дыры-"бублики"

Весной прошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются, что поставило эти теории под сомнение.

И-Фу Цай (Yi-Fu Cai) из Университета науки и технологий Китая в Хэфэе и его коллеги предполагают, что источником этих загадочных всплесков могут быть не галактики, черные дыры или даже инопланетяне, а более экзотические объекты – сверхпроводящие космические струны.

Подобные объекты, как постулирует теория суперструн и связанная с ней космология, могли рождаться в ранней Вселенной в тот момент, когда она продолжала быстро расширяться и при этом уже начала остывать. Они представляют собой гигантские одномерные нити из "ложного вакуума", внутри которых господствуют законы физики, работавшие в первые мгновения существования Вселенной после Большого Взрыва.

64-метровая антенна радиотелескопа Паркса в Австралии
© Фото : CSIRO, David McClenaghan
Астрофизики раскрыли секрет загадочных радиосигналов "инопланетян"

Расчеты, проведенные советско-американским физиком Александром Виленкиным еще в конце 1980 годов, показали, что подобные структуры будут необычным образом влиять на окружающий их космос, разделяя области Вселенной с разной топологией пространства, искривляя свет и обладая сверхпроводящими свойствами. Благодаря подобным свойствам, такие струны будут постепенно накапливать электрический заряд и периодически избавляться от него, испуская мощный поток частиц высокой энергии.

Цай и его коллеги предположили, что эти катастрофические "разряды" подобных струн могут являться источником тех радиовсплесков, которые фиксировались обсерваторией Паркс и некоторыми другими крупнейшими радиотелескопа мира. Они проверили эту идею, просчитав несколько вариантов того, как подобные струны могли накапливать заряд и разряжаться, используя данные по структуре ранней Вселенной, полученные при помощи зонда WMAP.

Радиоастрономическая обсерватория Аресибо
© NAIC-Arecibo
Астрономы локализовали источник загадочных "радиосигналов инопланетян"

Как показали эти расчеты, существование некоторого количества подобных струн на расстоянии в примерно 9 миллионов световых лет от Земли хорошо объясняет и то, как выглядят FRB-всплески, и ту частоту, с которой они происходят. Кроме того, подобная гипотеза о происхождении этих радиовспышек хорошо объясняет то, почему они повторяется, что невозможно объяснить, если считать их источниками черные дыры или сверхновые.

Проверить эту идею, как рассказывают Цай и его коллеги, можно будет по мере накопления статистики по подобным "сигналам инопланетян" – если их число будет отклоняться от того, что предсказывает их гипотеза, то тогда источником вспышек могут быть какие-то другие процессы, а не периодические "разрядки" сверхпроводящих следов рождения Вселенной.

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