Загадочные "радиосигналы пришельцев" могут порождать космические струны

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Загадочные сверхбыстрые радиовспышки, природа которых остается загадкой для астрономов, могут возникать в результате "разрядки" гигантских сверхпроводящих "космических струн", линий невидимых для нас измерений Вселенной, говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия). В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной прошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются, что поставило эти теории под сомнение.

И-Фу Цай (Yi-Fu Cai) из Университета науки и технологий Китая в Хэфэе и его коллеги предполагают, что источником этих загадочных всплесков могут быть не галактики, черные дыры или даже инопланетяне, а более экзотические объекты – сверхпроводящие космические струны.

Подобные объекты, как постулирует теория суперструн и связанная с ней космология, могли рождаться в ранней Вселенной в тот момент, когда она продолжала быстро расширяться и при этом уже начала остывать. Они представляют собой гигантские одномерные нити из "ложного вакуума", внутри которых господствуют законы физики, работавшие в первые мгновения существования Вселенной после Большого Взрыва.

Расчеты, проведенные советско-американским физиком Александром Виленкиным еще в конце 1980 годов, показали, что подобные структуры будут необычным образом влиять на окружающий их космос, разделяя области Вселенной с разной топологией пространства, искривляя свет и обладая сверхпроводящими свойствами. Благодаря подобным свойствам, такие струны будут постепенно накапливать электрический заряд и периодически избавляться от него, испуская мощный поток частиц высокой энергии.

Цай и его коллеги предположили, что эти катастрофические "разряды" подобных струн могут являться источником тех радиовсплесков, которые фиксировались обсерваторией Паркс и некоторыми другими крупнейшими радиотелескопа мира. Они проверили эту идею, просчитав несколько вариантов того, как подобные струны могли накапливать заряд и разряжаться, используя данные по структуре ранней Вселенной, полученные при помощи зонда WMAP.

Как показали эти расчеты, существование некоторого количества подобных струн на расстоянии в примерно 9 миллионов световых лет от Земли хорошо объясняет и то, как выглядят FRB-всплески, и ту частоту, с которой они происходят. Кроме того, подобная гипотеза о происхождении этих радиовспышек хорошо объясняет то, почему они повторяется, что невозможно объяснить, если считать их источниками черные дыры или сверхновые.

Проверить эту идею, как рассказывают Цай и его коллеги, можно будет по мере накопления статистики по подобным "сигналам инопланетян" – если их число будет отклоняться от того, что предсказывает их гипотеза, то тогда источником вспышек могут быть какие-то другие процессы, а не периодические "разрядки" сверхпроводящих следов рождения Вселенной.