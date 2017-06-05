Ученые придумали, как повысить эффективность вживления имплантов

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Ученые красноярского медуниверситета разработали оборудование для более эффективного вживления имплантов в костную ткань, сообщает пресс-служба правительства региона.

При использовании технологии происходит улучшенная регенерация костной ткани и снижается вероятность возникновения воспалительного процесса в послеоперационный период.

"Молодые ученые Красноярского государственного медицинского университета разработали оборудование для эффективного вживления имплантов в костную ткань. В основе технологии — обработка поверхности имплантов холодной плазмой при помощи разработанного генератора, который по характеристикам значительно превосходит существующие российские и зарубежные аналоги", — говорится в сообщении.

Ученые планируют провести доклинические исследования и выйти на этап использования разработки через два-три года. Потенциальные потребители методики и оборудования — отделения хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии больничных стационаров.