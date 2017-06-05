"Гибель" Нью-Йорка из-за глобального потепления показали на видео

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На YouTube появилось видео two°C — New-York City, в котором показано возможное затопление Нью-Йорка в том случае, если средняя температура на Земле поднимется на два градуса.

Авторы ролика ссылаются на данные исследований, согласно которым в случае потепления климата Земли на два градуса начнутся непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции.

Исследователи прогнозируют, в частности, интенсивное таяние ледников, которое приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря. Согласно расчетам, к 2100 году не исключено затопление ряда крупных прибрежных мегаполисов, а также нескольких населенных островов.