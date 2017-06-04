Ученые: иммунотерапия победила самый агрессивный тип рака груди

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Американские медики заявляют об успешном подавлении тройного негативного рака молочной железы, самой агрессивной формы рака груди, при помощи антител, "натравливающих" иммунитет на раковые клетки. О результатах этих опытов они рассказали на конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго.

"Препарат подействовал не на всех, а лишь некоторых женщин, с которыми мы работали, но во всех этих случаях он очень хорошо справился с задачей подавления рака, и его действие было стабильным на протяжении долгого времени. Иммунотерапия вызывает меньше побочных эффектов и сильнее продлевает жизнь, чем химиотерапия, и она может помочь женщинам переломить ход сражения с раком груди", — заявила Сильвия Адамс (Sylvia Adams) из университета Нью-Йорка (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

Адамс и ее коллеги работали с одним из первых препаратов такого типа – пембролизумабом, созданным для борьбы с раком легких, меланомой и прочими видами рака кожи, а также лимфомой. Эти антитела действуют не на опухоль, а на иммунные клетки, блокируя работу особых белков на их поверхности, ограничивающих их агрессивность.

Высокая эффективность этих антител в борьбе с другими видами рака заставила ученых задуматься о возможности его применения при борьбе с самыми агрессивными формами рака груди на последних стадиях его развития, когда "взбунтовавшиеся" клетки начинают покидать опухоль и распространяться по организму женщин.

Для проверки этой теории Адамс и ее коллеги набрали две группы добровольцев из числа женщин, страдавших двумя разными подвидами тройного негативного рака молочной железы, и попытались остановить рост опухоли и подавить развитие метастаз.

Как показали эти эксперименты, антитела смогли сократить размеры опухоли на 30% в организме примерно 5% и 23% женщин из первой и второй группы, и остановить рост метастаз в теле 21% и 17% из них. Благодаря этому лечению все женщины, на которых подействовал пембролизумаб, прожили как минимум год или дольше после завершения терапии, что продемонстрировало эффективность работы этого лекарства и его способность подавлять развитие вторичных опухолей.

Главным преимуществом этого препарата, как рассказывает Адамс, является то, что он очень хорошо переносится организмом женщин – всего 8% и 12% участниц эксперимента были вынуждены отказаться от его приема из-за сильных побочных эффектов. Для химиотерапии этот показатель в разы больше, что сильно ограничивает ее применение и эффективность работы.

По ее мнению, другие антитела, специально разработанные для борьбы с раком груди, смогут достичь еще более впечатляющих результатов, что даст новую надежду на спасение и выживание для женщин, находившихся раньше в безнадежной ситуации.