Британские ученые узнали, как телевизор в спальне влияет на ожирение детей

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что наличие телевизора в спальне у детей серьезно увеличивает риск появления у них лишнего веса, сообщает Би-би-си.

Участниками эксперимента стали 12 тысяч детей. Более чем у половины из них в возрасте семи лет в комнате уже был телевизор. Исследователи попросили родителей оценить время, которое каждый ребенок в среднем ежедневно проводил перед экраном. Затем, когда детям исполнилось 11 лет, ученые измерили их индекс массы тела и процент жира в организме.

Выяснилось, что мальчики, у которых к семи годам был телевизор в спальне, на 20% больше подвергались риску ожирения по сравнению с теми, у кого телевизора не было. Для девочек аналогичный показатель составил 30%. По мнению исследователей, разница вызвана тем, что девочки в этом возрасте менее физически активны, чем мальчики.

В дальнейшем ученые намерены выяснить, связан ли повышенный риск ожирения с наличием у детей компьютеров и мобильных телефонов. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале International Journal of Obesity.