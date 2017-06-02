Система из Санкт-Петербурга позволяет управлять компьютером одним взглядом

МОСКВА, 02 июн – РИА Новости. На конгрессе "Нейрореабилитация — 2017" представили российские системы, которые позволяют обездвиженным больным управлять компьютером при помощи взгляда и общаться с внешним миром.

© Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television Ученые: движения глаз позволяют манипулировать моральным выбором людей

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Пример калибровки и настройки системы на основе айтрекера, позволяющей обездвиженным пациентам общаться с внешним миром

Современная окулография (или айтрекинг) использует движения глаз как основной источник информации о поведении, намерениях, состоянии человека. В основе работы айтрекера – специальные камеры различной частоты, которые позволяют фиксировать мельчайшие изменения в положении глаз и специальное программное обеспечение, обрабатывающее поступившие сигналы в зависимости от решаемой задачи и назначения. Системы на базе айтрекера используется в различных прикладных направлениях наук, где необходимо отследить связь между функциями мозга и принятием решений – нейролингвистике, нейрофизиологии, офтальмологии.По характеру движения взгляда можно диагностировать различные патологические состояния, улавливать признаки измененного сознания, изучать ход процесса обучения, запоминания, специфику восприятия текста, рекламных роликов, товаров. Также системы на основе устройств контроля взгляда в сочетании с другим подобными устройствами, например, сенсорами дыхания, сердцебиения, давления, могут быть использованы для наблюдения за работниками в тех областях, где требуется повышенное внимание. Это операторы сложных систем, машинисты электропоездов, водители. По движению глаз возможно отследить появление усталости, несоблюдение технологических процедур и алгоритмов.

На выставке конгресса "Нейрореабилитация — 2017" компания-разработчик из Санкт-Петербурга представила комплекс на основе айтрекера, который применяется для улучшения качества жизни парализованных или обездвиженных больных. Разработчики отмечают, что для данной системы достаточно использовать один из самых простых айтрекеров, который делает до 60 кадров в секунду, то есть способен уловить и распознать до 60 микродвижений взгляда: главная его задача захватить взгляд и четко фиксировать его направление. Ассистивная система позволяет человеку взаимодействовать с внешним миром: включать компьютер, генерировать звук речи, пользоваться браузерами, печатать текст, переводить его на другие языки — словом, пользоваться всеми теми программами, которые доступны обычному пользователю, с той лишь разницей, что вместо клавиатуры и "мышки" команды компьютеру подаются движением взгляда.

Для этого достаточно переводить взгляд с одной управляемой зоны монитора компьютера на другую, подобно тому, как мы двигаем пальцем по экрану планшета и нажимаем на его плоскости псевдо-кнопки. Айтрекер фиксирует направление взгляда и отдает необходимые управляющие команды почти мгновенно.

Подобная система радикально улучшает качество жизни пациентов которые находятся в обездвиженном состоянии и зачастую полностью лишены возможности общения с внешним миром. Разработчики подчеркивают что программное обеспечение русифицировано и ориентировано на российского пользователя.