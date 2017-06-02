Вернувшийся на Землю экипаж МКС эвакуируют из спускаемой капсулы

Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке. Архивное фото

Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке. Архивное фото

КОРОЛЕВ, (Московская область), 2 июн — РИА Новости. Спасатели начали эвакуировать из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-03" вернувшихся на Землю российского космонавта Олега Новицкого и французского астронавта Тома Песке, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

"Началась операция по извлечению экипажа из спускаемой капсулы корабля", — отметили в ЦУП.

Члены миссии МКС 50/51 находились на станции 197 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 52/53 работу на орбите продолжают Федор Юрчихин (Россия), Джек Фишер (США) и американка Пегги Уитсон, прибывшая на станцию вместе с Новицким и Песке. Таким образом, возвращающийся корабль стал первым "Союзом МС", который доставил обратно на землю двух, а не трех космонавтов.

Старт "Союза МС-05" с экипажем очередной миссии МКС 52/53 запланирован на 28 июля с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и итальянец Паоло Несполи.