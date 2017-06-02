Спускаемый аппарат "Союза МС-03" вошел в атмосферу

КОРОЛЕВ (Московская область), 2 июн — РИА Новости. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля новой серии "Союз МС-03" с возвращающимся с МКС сокращенным с трех до двух человек экипажем вошел в плотные слои атмосферы, сообщили журналистам в понедельник в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю возвращаются космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт "Европейского космического агентства" (ЕКА) француз Тома Песке. Время их пребывания на станции составило 197 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 52/53 работу на орбите продолжают Федор Юрчихин (Россия), Джек Фишер (США) и американка Пегги Уитсон, прибывшая на станцию вместе с Новицким и Песке. Таким образом, возвращающийся корабль стал первым "Союзом МС", который доставит обратно на землю двух, а не трех космонавтов.

"Произошло отделение от спускаемого аппарата бытового и приборно-агрегатного отсеков. Капсула с космонавтами вошла в плотные слои атмосферы Земли", — сказал представитель ЦУП.

Старт "Союза МС-05" с экипажем очередной миссии МКС 52/53 запланирован на 28 июля с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и итальянец Паоло Несполи.