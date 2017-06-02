Ученые выяснили, чем полезен жир на животе

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Медики из Университета штата Алабама в Бирмингеме (США) определили полезные свойства сальника — складки брюшины, богатой жировыми отложениями. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Trends in Immunology.

Как считают исследователи, сальник первым в организме реагирует на инфекции — соединительная ткань уплотняется из-за реакции на антигены. В этой связи ученые предположили, что болезнь можно выявить на начальном этапе, наблюдая за состоянием сальника.

Авторы исследования также утверждают, что сальник может иметь важное значение для борьбы с раком. По мнению специалистов, он собирает метастазирующие клетки и способствует их распространению по организму. Так, сальник служит питательной средой для рака яичников и желудка. В этой связи исследователи предлагают использовать брюшную складку как потенциальную цель для профилактики метастазов.