НАСА завтра отправит в космос первый "пульсарный" телескоп

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 выведет завтра на орбиту телескоп NICER – первый космический аппарат НАСА, предназначенный специально для наблюдений за пульсарами, вращающимися нейтронными звездами, сообщает сайт космического агентства.

"То, как устроена материя в сверхплотных недрах этих звезд, является загадкой, над решением которой мы ломаем голову уже несколько десятилетий. Родилось множество теорий, объясняющих структуру недр пульсаров и физику, управляющую их поведением, и после запуска NICER у нас появится возможность проверить их", — рассказывает Кит Гендро (Keith Gendreau), руководитель миссии из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (США).

Запуск NICER летом 2017 года, по словам астрофизика, является знаменательным по той причине, что почти ровно 50 лет назад, 25 июля 1967 года, астрономы Джоселин Белл и Энтони Хьюиш открыли первый известный нам пульсар – объект PSR B1919+21 в созвездии Лисички.

Изначально ученые подумали, что источником периодических радиосигналов, вырабатываемых этой звездой, могли быть только представители внеземного разума, и даже назвали его источник именем LGM-1 ("маленькие зеленые человечки"). Однако достаточно быстро выяснилось, что их порождают нейтронные звезды — ядра "выгоревших" гигантских звезд, сжавшиеся до фантастически небольших размеров.

Плотность пульсаров настолько высока, что атомы и электроны перестают в ней существовать, и возникает экзотическая форма материи, состоящая, как сегодня считают ученые, фактически полностью из нейтронов. Что происходит в недрах этих звезд, как они охлаждаются и как они меняются с течением времени, ученые пока не знают.

Запуск NICER и установка этого телескопа на борту МКС, как надеются в НАСА, поможет найти ответы хотя бы на часть этих вопросов. Первые идеи по созданию такого прибора были одобрены руководством космического агентства еще в 2011 году в рамках программы Explorer, предназначенной для "попутного" вывода зондов и телескопов НАСА и других научных организаций на орбиту вместе с миссиями по снабжению МКС.

NICER, как рассказывает Гендро, представляет собой небольшую коробку размером с холодильник, внутри которой находится 56 сверхчувствительных рентгеновских зеркал и особая матрица, способная улавливать рентгеновские сигналы, вырабатываемые некоторыми пульсарами при попадании на их поверхность материи других звезд или "перемолотых" планет.

В соответствии с текущими планами НАСА, NICER проработает на орбите около 18 месяцев и получит достаточно данных для того, чтобы астрономы могли точно измерить силу магнитного поля на поверхности и полюсах пульсаров и понять, как ведет себя его материя.

Кроме того, ученые попытаются превратить сверхчувствительные датчики и зеркала NICER в своеобразную звездную систему GPS, используя сигналы пульсаров для сверхточного определения положения МКС на орбите. Кроме того, ученые попытаются использовать NICER и для обратных целей – сверхбыстрой передачи информации при помощи пучков рентгеновских лучей.

Подобные системы навигации и передачи данных, как сегодня считают физики, могут стать ключом для создания и отправки миссий к далеким планетам и звездам за пределами Солнечной системы.

Запуск NICER на орбиту должен был произойти уже сегодня, однако запуск ракеты Falcon 9 был отменен в последний момент из-за сильных порывов ветра. По текущим планам НАСА, повторный запуск состоится в субботу в 23 часа ночи по Москве.