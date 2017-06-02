Ученые из США пообещали возобновить опыты по "воскрешению" мозга

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ученые из компании BioQuark говорят о возобновлении экспериментов по "воскрешению" мозга умерших людей, которые на этот раз будут проводиться в Латинской Америке. Об этом сообщил прессе руководитель компании Айра Пастор.

"Конечно, глупо будет ожидать, что все у нас получится с первого раза при использовании только одной методики. Поэтому мы будем применять сразу несколько подходов одновременно. Мне кажется, что у нас есть достаточно большие шансы на успех, нам просто нужно сосредоточить усилия на этой идее и найти правильные умы для ее реализации", — заявил Пастор, чьи слова приводит издание Scientific American.

Два года назад регулирующие органы США выдали BioQuark первое в истории медицины разрешение на опыты, в рамках которой сотрудники этой компании попытаются восстановить часть функций мозга, используя синтетический белок под кодовым именем BQ-A, специальные стволовые клетки, лазерную стимуляцию мозга и электрическую стимуляцию срединного нерва.

Сами опыты, как изначально планировали специалисты BioQuark, должны были проводиться не в США, а в Индии, в госпитале города Рудрапур, где ученые планировали набрать группу из 20 "добровольцев" в состоянии клинической смерти, чьи родные согласились пожертвовать тела усопших для научных экспериментов.

Инсульты и различные травмы головы часто вводят человека в состояние, которое медики называют "смертью мозга". В таких случаях тело больного еще живет, если оно поддерживается при помощи аппаратов искусственного дыхания и вывода отходов жизнедеятельности, однако мозг уже не функционирует. Фактически, человека в таком состоянии уже можно признать мертвым, так как самостоятельно жить он не может.

Причиной наступления "смерти мозга", как объясняют ученые из компании BioQuark, является то, что нижние отделы ствола мозга, находящиеся в основании шеи и критически важные для жизнедеятельности человека, погибают в результате травмы или хронического недостатка кислорода. Их гибель, как правило, является фатальной для человека, так как без них наше тело даже не способно самостоятельно дышать и управлять работой сердца.

Используя инъекции BQ-A, стволовые клетки и лазерные импульсы, ученые надеялись "перезапустить" мозг умерших индийцев в рамках проекта ReAnima, однако Совет Индии по медицинским исследованиям (ICMR) запретил проводить эти опыты по формальным причинам в ноябре прошлого года.

Сейчас, как сообщает Пастор, BioQuark находится на последних стадиях переговоров с регулирующими органами одной из стран Латинской Америки, уже давшей согласие на проведение подобных опытов. По его словам, первые эксперименты могут начаться уже этим летом, и место их проведения будет озвучено "в ближайшие месяцы".

Главной задачей этих опытов, как подчеркнул руководитель BioQuark, является не "полноценное" воскрешение человека, а частичное восстановление активности мозга после того, как была зафиксирована клиническая смерть. Если ученым удастся решить эту задачу, то специалисты BioQuark начнут думать о том, как двигаться дальше.

Другие ученые продолжают считать, что подобные эксперименты "не имеют под собой научного основания" и обвиняют BioQuark в том, что компания дает людям необоснованные надежды на возвращение к жизни их усопших родственников. По их словам, реализация такой затеи граничит с "чудотворением, которое признал бы даже папа Римский".