США
2.062 июня10:59МСК
USD56.54-0.15
EUR63.53+0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые из США пообещали возобновить опыты по "воскрешению" мозга

10:5002.06.2017
0420
© Fotolia / tilialucidaБиообразцы в криопробиркахБиообразцы в криопробирках
© Fotolia / tilialucida

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ученые из компании BioQuark говорят о возобновлении экспериментов по "воскрешению" мозга умерших людей, которые на этот раз будут проводиться в Латинской Америке. Об этом сообщил прессе руководитель компании Айра Пастор.

"Конечно, глупо будет ожидать, что все у нас получится с первого раза при использовании только одной методики. Поэтому мы будем применять сразу несколько подходов одновременно. Мне кажется, что у нас есть достаточно большие шансы на успех, нам просто нужно сосредоточить усилия на этой идее и найти правильные умы для ее реализации", — заявил Пастор, чьи слова приводит издание Scientific American.

Два года назад регулирующие органы США выдали BioQuark первое в истории медицины разрешение на опыты, в рамках которой сотрудники этой компании попытаются восстановить часть функций мозга, используя синтетический белок под кодовым именем BQ-A, специальные стволовые клетки, лазерную стимуляцию мозга и электрическую стимуляцию срединного нерва.

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Ученые попытаются "воскресить" мертвый мозг при помощи белков

Сами опыты, как изначально планировали специалисты BioQuark, должны были проводиться не в США, а в Индии, в госпитале города Рудрапур, где ученые планировали набрать группу из 20 "добровольцев" в состоянии клинической смерти, чьи родные согласились пожертвовать тела усопших для научных экспериментов.

Инсульты и различные травмы головы часто вводят человека в состояние, которое медики называют "смертью мозга". В таких случаях тело больного еще живет, если оно поддерживается при помощи аппаратов искусственного дыхания и вывода отходов жизнедеятельности, однако мозг уже не функционирует. Фактически, человека в таком состоянии уже можно признать мертвым, так как самостоятельно жить он не может.

Обитель зла. Кадр из фильма
© Constantin Film
Власти Индии запретили проводить эксперимент по "воскрешению" трупов

Причиной наступления "смерти мозга", как объясняют ученые из компании BioQuark, является то, что нижние отделы ствола мозга, находящиеся в основании шеи и критически важные для жизнедеятельности человека, погибают в результате травмы или хронического недостатка кислорода. Их гибель, как правило, является фатальной для человека, так как без них наше тело даже не способно самостоятельно дышать и управлять работой сердца.

Используя инъекции BQ-A, стволовые клетки и лазерные импульсы, ученые надеялись "перезапустить" мозг умерших индийцев в рамках проекта ReAnima, однако Совет Индии по медицинским исследованиям (ICMR) запретил проводить эти опыты по формальным причинам в ноябре прошлого года.

Сейчас, как сообщает Пастор, BioQuark находится на последних стадиях переговоров с регулирующими органами одной из стран Латинской Америки, уже давшей согласие на проведение подобных опытов. По его словам, первые эксперименты могут начаться уже этим летом, и место их проведения будет озвучено "в ближайшие месяцы".

Устройство для фиксирования активности головного мозга
© Fotolia / neurobite
Ученые расшифровали мысли полностью парализованных людей

Главной задачей этих опытов, как подчеркнул руководитель BioQuark, является не "полноценное" воскрешение человека, а частичное восстановление активности мозга после того, как была зафиксирована клиническая смерть. Если ученым удастся решить эту задачу, то специалисты BioQuark начнут думать о том, как двигаться дальше.

Другие ученые продолжают считать, что подобные эксперименты "не имеют под собой научного основания" и обвиняют BioQuark в том, что компания дает людям необоснованные надежды на возвращение к жизни их усопших родственников. По их словам, реализация такой затеи граничит с "чудотворением, которое признал бы даже папа Римский".

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена