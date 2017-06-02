Решение по новому главе Байконура не объявлено, заявил Рогозин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Решение по новому главе города Байконур официально не объявлено, комментарии преждевременны, заявил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости на ПМЭФ-2017.

В то же время источник в космической отрасли подтвердил агентству, что новым главой администрации города, где расположен первый и крупнейший в мире космодром, назначен Константин Бусыгин, сменивший на этом посту Анатолия Петренко.

"Пока официального решения не объявлено по главе Байконура, комментировать преждевременно", — сказал Рогозин на просьбу прокомментировать эту информацию.

По данным источника РИА Новости, решение о назначении Бусыгина вступило в силу 30 мая.

Костантин Бусыгин руководил с апреля 2014 года Федеральным агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграница). Целью агентства являлось создание нового облика границы и пунктов пропуска через нее на основе современных технологий и администрирования. В марте 2016 года Бусыгин был отстранен от должности в связи с упразднением Росграницы.

Анатолий Петренко был назначен главой администрации города Байконур 9 июля 2015 года совместным решением президента Российской Федерации и президента Казахстана.

Город Байконур формально находится в Казахстане, но арендован Россией у республики до 2050 года и на этот период имеет статус, соответствующий городу федерального значения с особым режимом безопасности. Как говорится на сайте администрации города, население Байконура – около 72 тысяч человек.