Запуск грузовика Dragon к МКС перенесли на субботу из-за погодных условий
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к МКС перенесен на субботу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания SpaceX.
Новая попытка старта намечена на субботу, 17.05 по времени Восточного побережья США (00.05 мск, воскресенье). Как поясняет портал Space Flight Now, суточная задержка необходима для того, чтобы специалисты могли заменить критичный по времени груз на борту Dragon, подробности не сообщаются.
Решение о переносе старта было обусловлено грозовым фронтом близ места старта. "Молния ударила в районе острова Мерритт несколько мгновений назад, нарушив правила запуска Falcon 9, согласно которым в радиусе 10 миль от стартовой площадки не должно быть грозы по меньшей мере за 30 минут до пуска", — сообщил ведущий трансляции.
Нынешний старт примечателен тем, что SpaceX впервые отправляет на орбиту уже летавший в космос грузовой космический корабль. Ранее сообщалось, что основная конструкция капсулы грузового корабля, его герметичный отсек, уже участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года и до приводнения в Тихом океане провела на орбите 34 дня.
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.
Dragon после старта предстоит доставить на орбиту около 3 тонн груза: предметы первой необходимости, провиант, а также материалы для научных экспериментов.
Космический корабль будет оставаться у американского модуля Гармония (Harmony) около месяца, после чего он вернется на Землю с грузом с орбитальной станции.