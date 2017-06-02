Ученые поймали у берегов Австралии рыбу "без лица"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ученые выловили у побережья Австралии необычную "безликую" рыбу, сообщает научный портал Phys.org.
If he only knew how famous he'd become, imagine the look on his face! Oh…wait #faceless #abysslife #RVInvestigator https://t.co/VmtNTQH8ah pic.twitter.com/utrJZuIER9— CSIRO (@CSIROnews) 31 мая 2017 г.
Ученые поймали экземпляр длиной 40 сантиметров на глубине около 4 тысяч километров. "Это наименее изученные области Земли", — приводит издание слова главы научной экспедиции на борту судна Investigator Тима О'Хара. В ходе экспедиции у восточного побережья Австралии ученым удалось выловить тысячи различных морских организмов, значительная часть из которых ранее не была известна науке, говорится в статье.