Британские ученые научились различать боль на мордах овец по фото

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Британские ученые разработали систему анализа выражения лиц овец, с помощью которой можно определить, испытывает ли животное боль или же оно просто грустит.

Для разработки теста ученым из Кембриджского университета пришлось проанализировать полтысячи фотографий овец, сообщает агентство Франс Пресс . Исследователи выделили пять признаков, определяющих выражение лица овцы.

Ученые выяснили, что если животное испытывает боль, то у него сужены глаза, натянуты щеки, уши сложены. Также признаком боли являются опущенные вниз губы и изменение формы ноздрей — они становятся похожими на латинскую букву V.

Данный тест планируется применять и на других видах животных, в том числе лошадях, кроликах, грызунах. Руководивший группой ученых профессор Питер Робинсон напомнил, что значительную часть работы по анализу выражений лиц животных проделал Чарлз Дарвин.

"Сложно стандартизировать лицо овцы по машинному алгоритму. Их лица совсем другие в профиль, чем в анфас, и вы не можете объяснить овце, как нужно позировать", — заявила агентству коллега профессора Марва Махмуд.

"Я много гуляю по сельской местности. После работы над этим проектом я часто, бывает, останавливаюсь, чтобы поболтать с овцами и убедиться в том, что они счастливы", — заявил агентству Робинсон.