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РИА Наука
РИА Наука

НАСА: озера древнего Марса были теплыми и похожими на земные водоемы

21:4601.06.2017
01930
© NASA / JPL-Caltech/MSSSОчередное селфи марсохода CuriosityОчередное селфи марсохода Curiosity
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Данные с марсохода Curiosity помогли ученым НАСА выяснить, как выглядели озера Марса в разные периоды его существования и доказать, что они были теплыми и пригодными для существования жизни на протяжении почти миллиарда лет. Их выводы были опубликованы в журнале Science.

"Те, данные, которые Curiosity получил за 3,5 года работы в кратере Гейл, указывают на то, что примерно 3,8-3,1 миллиарда лет назад на Марсе были все необходимые физические, химические и энергетические условия для формирования потенциально обитаемой среды", — пишут Джон Гротцингер (John Grotzinger) из Лаборатории реактивного движения НАСА и его коллеги.

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. При этом часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержений вулканов.

Так могло выглядеть северное полушарие Марса в далеком прошлом
© Фото : NASA/Villanueva/Mumma/Gallagher/Feimer et al
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Климатическая история Марса, как рассказывают Гротцингер и его коллеги, может на самом деле быть сложнее, чем представляют ее себе авторы этих гипотез, и сочетать элементы и той, и другой теории. К такому выводу ученые пришли, проанализировав и объединив все те геологические данные, которые их детище, марсоход Curiosity, собирал во время восхождения к вершине горы Шарп в центре кратера Гейла в первые 1300 дней его работы на Марсе.

Кратер Гейл, как сегодня считают ученые, представляет собой дно древнего марсианского озера, покрытое отложениями, сформировавшимися в разные эпохи его существования. Двигаясь к самой высокой точке кратера, ровер НАСА, образно выражаясь, двигался из самого глубокого прошлого Марса в сторону его настоящего, отслеживая то, как изменения в его климате отражались на структуре и свойствах пород на склонах горы Шарп.

Так могло выглядеть северное полушарие Марса в далеком прошлом
© Фото : NASA/Villanueva/Mumma/Gallagher/Feimer et al
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Используя эти данные, ученые составили своеобразную карту эволюции климата Марса и смогли понять, как выглядело озеро в кратере Гейл, какими свойствами обладала его вода и как долго оно просуществовало.

Главным выводом всех этих изысканий стало то, что климат Марс был крайне изменчивым в прошлом. К примеру, выяснилось, в первые эпохи существования  кратера Гейл, возникшего примерно 3,8 миллиарда лет назад, его дно было полностью сухим и холодным. Но при этом в последующие 800 миллионов лет оно стало дном озера, расположенного в умеренной климатической зоне по меркам земного климата.

Это озеро, как отмечают ученые, было теплым и пригодным для жизни – как показывают замеры Curiosity, в нем были и микроэлементы, и даже некоторые органические молекулы. Что интересно, оно состояло из двух достаточно разных слоев – воды верхней половины озера были "кислыми" и содержали в себе много кислорода и окисленных им металлов, а нижняя часть была почти полностью лишена их.

Так могло выглядеть северное полушарие Марса в далеком прошлом
© Фото : NASA/Villanueva/Mumma/Gallagher/Feimer et al
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Подобной структурой обладают многие озера и на Земле, и наличие двух подобных слоев сегодня считается многими геологами и биологами-эволюционистами одним из главных условий для зарождения жизни и ее дальнейшего развития. Соответственно, можно говорить о том, что на Марсе действительно были все условия для зарождения жизни. С другой стороны, пока остается непонятным то, что именно породило эти озера и принесло их воду – процессы в недрах марса или же удары астероидов и комет.

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