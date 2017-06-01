Российские врачи оценили реалии использования экзоскелетов

МОСКВА, 1 июня – РИА Новости. В России травмы позвоночника получает около 8 тысяч человек в год, а около 70-80% из них остается инвалидами. Поскольку большинство таких пациентов – люди трудоспособного возраста, особую задачу приобретает их реабилитация.

Специалисты НМХЦ имени Н.И. Пирогова восемь месяцев назад начали большое сравнительное исследование пациентов с позвоночной травмой. Оно включает три группы пациентов. Первая группа занимается с инструктором по индивидуальному графику. Вторая – тренируется на "Локомате", — стационарном роботизированном комплексе, помогающем пациенту переносить вес тела и активировать равновесие за счет вращения таза. Третья группа подразделяется еще на две: тестируется американский и российский экзоскелеты.

Самая интересная часть исследования – это, конечно же, использование экзоскелетов, за которыми, как считает вся медицинская общественность, — будущее нейрореабилитации. Важнейший вопрос на повестке дня – безопасность пациентов, поскольку при ходьбе в экзоскелете наблюдается высокий риск падения. Над методиками хождения в экзоскелетах активно работают российские медики, часть которых публично представила свои результаты 1 июня, на IX международном Конгрессе "Нейрореабилитация – 2017". Так, группа под руководством В.Д. Даминова (главного специалиста по медицинской реабилитации Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова МЗ РФ) провела исследование с пациентами, получившими неполные повреждения спинного мозга. Общий состав здесь разделился в неравной пропорции – на испытателей американского экзоскелета Ekso Bionics (20% состава) и российского "ЭкзоАтлет" (80% состава).



В результате была разработана методика хождения в экзоскелете, сейчас находящаяся на стадии патентования. Также был сделан вывод о том, что конструкция не оказывает критического воздействия на сердечно-сосудистую систему, а ношение конструкции повышает устойчивость к физическим нагрузкам. В основном, использование экзоскелета показало именно стабилизацию функций, а не улучшение или ухудшение. Также стало понятно, что необходимо своевременное подключение тренировок по хождению в экзоскелетах к процессу восстановления больного — до того, как он полностью утратил двигательные функции.

Помимо того, отмечается и масса технических проблем, связанных с экзоскелетами – например, требующие значительного усовершенствования приводы и управляющие блоки, ограниченное время работы батареи. Многие из моделей не могут ходить по лестнице. Да и само по себе устройство суставов у человека гораздо сложнее, чем то, что доступно современным экзоскелетам. Например, за коленный сустав в экзоскелете отвечает лишь одна ось сгибания-разгибания и привод – соответственно, реальное движение им воспроизвести не под силу.

"Современные авиационные приводы, используемые в экзоскелетах от всех производителей, компактны и достаточно мощны. Однако, они же накладывают и техническое ограничение – жесткую ось, вокруг которой производится движение и усилие. Перспектива в воссоздании действительно человеческой ходьбы за счёт экзоскелетов связана, прежде всего, с использованием композитных материалов и облегченных конструкций. И эта перспектива – далеко не фантастична. Например, уже существуют сокращающиеся аналогично человеческим искусственные мышцы из композитных материалов" – отметил профессор НИИ Травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Михаил Цыкунов.

К сожалению, как отмечают медики, экзоскелеты – это пока очень молодая технология, ее путь только начинается. И, судя по всему, реальный ее расцвет, как и завоевание симпатий среди населения России принадлежит, скорее, "завтрашнему дню".

