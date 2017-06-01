В Нидерландах продемонстрировали испытательную трубу системы Hyperloop

МОСКВА, 01 июн – РИА Новости. В Голландии журналистам показали испытательный комплекс, который будет использоваться для тестирования футуристической высокоскоростной транспортной системы Hyperloop.

Испытательная установка, размещенная на территории Делфтскоготехнического университета, представляет собой стальную трубу длиной 30 метров и диаметром 3,2 метра.Она будет использоваться для проведения низкоскоростных испытаний систем, обеспечивающих движение капсулы-вагона внутри трубы в вакууме. Далее в планах компании-разработчика построить более длинный испытательный комплекс, который позволит уже на высоких скоростях проверить, как капсула будет проходить повороты и развилки.

Hyperloop

В течение последующих 4 лет компания Hardt Global Mobility, которая реализует проект по строительству транспортного узлаГолландии,планирует построить первую ветку, которая соединит два города внутри страны.

Идея Hyperloop была впервые предложена в 2013 году компанией SpaceX и предпринимателем и инвестором Илоном Маском. Предполагается, что за счет применения вакуумных технологий в сочетании с магнитной левитацией капсула с пассажирами или грузом сможет развивать скорость при движении внутри трубы до 1200 километров в час.