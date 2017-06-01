Физики из Австрии заставили атом "нарушить" законы Ньютона

Так художник представили себе атом, ведущий себя как волна, а не частица

Так художник представили себе атом, ведущий себя как волна, а не частица

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Ученые из Австрии и Франции заставили атомы одновременно "падать" вверх и вниз под действием силы притяжения, охладив их до почти абсолютного нуля и заставив их вести себя как волны, а не частицы, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Законы Ньютона, сформулированные знаменитым английским физиком в 1687 году, описывают то, как движутся различные объекты и как на них действуют различные силы. Одним из главных их следствий является то, что объект, к которому была приложена ненулевая сила, будет двигаться в направлении ее приложения и не менять направления движения, если на него не будут действовать другие силы.

В некоторых особых случаях, внутри особых кристаллов и жестких структур из атомов, как рассказывает Михаил Звонарев из университета Париж-Юг в Орсэ (Франция), эти законы могут нарушаться из-за того, что атомы и другие "жители" микромира могут вести себя не только как частицы, но и волны. В таких случаях приложение силы может приводить к тому, что частицы будут двигаться не вперед, а колебаться на месте или совершать другие "невозможные" действия.

Звонарев и его коллеги выяснили, что атомы можно заставить "нарушить" законы Ньютона и без наличия особых ограничений на их перемещения в пространстве, экспериментируя с облаками атомов цезия и других металлов, охлажденных до температуры, близкой к абсолютному нулю.

В таких условиях облако из атомов цезия и других щелочных металлов превращается в особую субстанцию, которую ученые называют "конденсатом Бозе-Эйнштейна". Он представляет собой необычную по своим свойствам форму материи, похожую на газ и жидкость, которая ведет себя как гигантский одиночный атом и обладает типичными "атомными" свойствами.

Как обнаружили ученые, вставка в подобное облако особого "дефектного" атома цезия, обладающего иными физическими свойствами, приводит к последствиям, необъяснимым с точки зрения ньютоновской физики.

Если этот атом подтолкнуть, то он будет не падать вниз под действием приложенной силы, а начнет "дергаться" вверх и вниз, подобно тому, как волны движутся через пространство. Это движение будет "расталкивать" другие атомы цезия внутри конденсата Бозе-Эйнштейна, что позволило физикам впервые увидеть подобное движение своими глазами.

Подобные осцилляции, как предполагают ученые, можно использовать для изучения устройств более сложных молекул и систем на квантовом уровне, и раскрытия того, как квантовые свойства атомов могут влиять на поведение живых организмов, ход химических реакций или раскрытия других тайн квантовой физики.