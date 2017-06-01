Люди загрязняют воздух Земли уже две тысячи лет, заявляют ученые

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Человечество начало загрязнять атмосферу Земли большим количеством свинца и других вредных веществ уже две тысячи лет назад, в эпоху расцвета Древнего Рима и других античных цивилизаций, утверждают палеоклиматологи в статье, опубликованной в журнале GeoHealth.

"Полученные нами данные говорят о том, что люди практически непрерывно загрязняют воздух Европы уже более двух тысяч лет. Только резкие сокращения в численности людей и экономические коллапсы, связанные с болезнями, снижали уровень загрязнения до тех уровней, который сегодня называются "естественным", — рассказывает Александр Мор (Alexander More) из Гарвардского университета (США).

В последние годы ученые активно интересуются тем, как деятельность человека и рост численности населения Земли могли влиять на ее климат и экологию до наступления индустриальной эпохи, с которой сегодня связывается развитие глобального потепления и резкий рост концентрации токсичных и вредных веществ в атмосфере, воде и в почве.

К примеру, год назад австралийские климатологи выяснили, проанализировав целый ряд природных климатических "летописей", что глобальное потепление могло начаться не в середине 20 века, а в 1880-1890 годах, когда Европа и Америка переживали пик своего промышленного развития.

Мор, историк по образованию, заинтересовался другой "визитной карточкой" человеческой цивилизации – тенденции загрязнять природу свинцом и другими тяжелыми металлами. Древние римляне и многие другие народы и цивилизации, как рассказывает ученый, активно использовали свинец для изготовления посуды, трубопроводов, других предметов домашнего обихода и даже сахара. Ученых заинтересовало, как выплавка свинца, побочного продукта добычи серебра, могла влиять на экологию Европы в то время.

Для поиска ответа на этот вопрос Мор и его коллеги, в том числе несколько палеоклиматологов и геологов, отправились на север "вечной империи", в Итальянские и Швейцарские Альпы, где существуют отложения льдов, формировавшиеся там на протяжении последних двух тысяч лет, начиная со времен Цезаря, Августа и последних консулов Республики и заканчивая 20 веком.

Собрав пробы льда, ученые измерили концентрацию свинца в них, пытаясь понять, как развитие цивилизации, рост могущества и падение Римской империи, а также перипетии средневековой истории Европы могли влиять на уровень загрязнения.

К их большому удивлению, уровень загрязнения атмосферы Европы был очень высоким на протяжении всех последних двух тысяч лет истории субконтинента, за исключением нескольких небольших отрезков времени, когда концентрация свинца была близкой к "природному" уровню. Все эти резкие падения, как считают ученые, были связаны с важными историческими событиями.

Самое крупное из них было связано с знаменитой "черной смертью", мощнейшей эпидемией чумы в Европе в 1349-1353 годах. Тогда, если верить данным из Альп, производство свинца фактически полностью прекратилось на несколько десятилетий из-за гибели примерно трети населения субконтинента и разрушения всех экономических и торговых связей. Нечто похожее, хотя и менее катастрофичное, произошло, как отмечают исследователи, в 1460 году.

Два других эпизода резкого снижения в концентрации свинца, произошедшие в середине 1880 годов и в 1970 годах, имели экономические причины, и были связаны с экономическим кризисом конца 19 века и с запретом на производство этилированного бензина в конце 20 века. Схожим образом, как считают ученые, могла развиваться история и с другими типами загрязнителей, таких как ртуть или выбросы сернистых газов.