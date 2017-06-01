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РИА Наука
РИА Наука

Гравитационная обсерватория LIGO открыла новый тип черных дыр

18:0001.06.2017
(обновлено: 18:01 01.06.2017)
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© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)Так художник представил себе черные дыры в 3 миллиардах световых лет от ЗемлиТак художник представил себе черные дыры в 3 миллиардах световых лет от Земли
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр, чье открытие указало на возможность объединения черных дыр в пары через долгое время после их формирования и подтвердило теорию относительности Эйнштейна. Выводы ученых были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

"Всех интересовало то, какая теория гравитация верна – эйнштейновская теория или десятки других альтернативных теорий. Новые данные показывают, хотя и с достаточно невысокой точностью, что результаты наблюдений укладываются в прокрустово ложе формул общей теории относительности. Она работает, и пока не нужно искать ей замену", — рассказывает Сергей Вятчанин, физик из МГУ имени М.В. Ломоносова и участник коллаборации LIGO.

Гравитационная Вселенная

Детектор гравитационных волн LIGO был построен в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайссом и Рональдом Древером в конце 80 годов прошлого века. На первой стадии своей работы, длившейся 8 лет, LIGO не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, после чего детектор был отключен и последующие 4 года ученые потратили на его обновление и повышение чувствительности.

Михаил Городецкий, российский физик
© RQC
Физик: в LIGO ожидали увидеть сначала пульсары, а не одни черные дыры

Эти усилия оправдали себя – в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца. Впоследствии, LIGO зафиксировал еще два всплеска гравитационных волн, только один из которых был официально признан научным сообществом.

В начале января прошлого года LIGO был отключен, и последующие 11 месяцев ученые потратили на обновление инструментов детектора и починку сломавшихся или некорректно работавших систем. В декабре прошлого года LIGO был официально возвращен в строй, и оба детектора обсерватории, построенные в Ливингстоне и Хэнфорде, уже наблюдают за космосом на протяжении полугода.

Установка для обнаружения гравитационных волн в обсерватории LIGO
© AFP 2017 / Claudio Giovanni
Физик: сжатый свет поможет LIGO перешагнуть квантовый предел

На этой неделе Дэвид Шумейкер (David Shoemaker), руководитель коллаборации LIGO, и его коллеги рассказали о первых итогах наблюдений на LIGO в этом году. Детектору, как рассказали ученые, удалось зафиксировать третий в его истории всплеск гравитационных волн, порожденный сливающимися черными дырами, а также зафиксировать шесть других событий, претендующих на подобное звание.

Этот сигнал, получивший имя GW170104, был зафиксирован учеными фактически сразу после включения LIGO, 4 января примерно в час дня по Московскому времени. Его обнаружение, как вспоминает Шумейкер, было плодом внимательности одного из аспирантов Германии.

Он заметил следы этого всплеска в данных, поступавших с одного из двух детекторов обсерватории, но почему-то второй детектор не "видел" сигнал, явно присутствовавший в получаемых им данных. Впоследствии выяснилось, что система автоматического обнаружения гравитационных волн была настроена неправильно, и ученые могли бы изначально не заметить всплеск, если бы его случайно не увидел молодой ученый.

Космическая "юла"

Событие GW170104, как рассказал журналистам  Шумейкер, интересно по нескольким причинам. Во-первых, оно является последствием слияния ранее неизвестного типа черных дыр большой массы, ось вращения одной из которых была или наклонена в сторону, или сама черная дыра вращалась в противоположном направлении по сравнению с ее соседкой.

Это важно по той причине, что пары черных дыр такого типа могут возникать только в том случае, если они рождаются не вместе, внутри двойной или тройной звездной системы, а по-отдельности, и образуют пару через достаточно большое время после их формирования. Раньше ученые сомневались в возможности формирования подобных пар черных дыр, и открытие LIGO показывает, что это все же может происходить.

© S. Ossokine/A. Buonanno/T. Dietrich (MPI for Gravitational Physics)/R. Haas (NCSA)/SXS project // РИА Новости / Алина ПолянинаМодель столкновения черных дыр, подготовленная учеными
© S. Ossokine/A. Buonanno/T. Dietrich (MPI for Gravitational Physics)/R. Haas (NCSA)/SXS project // РИА Новости / Алина Полянина
Модель столкновения черных дыр, подготовленная учеными

Во-вторых, эти черные дыры имеют относительно большую массу – первая из них тяжелее Солнца примерно в 31 раз, а вторая — в 20 раз, что означает, что черные дыры в этом промежутке масс формируются достаточно часто.

Астрономы аналогичным образом не были уверены в том, что такие дыры-"тяжеловесы" могут возникать в современной Вселенной внутри плотных скоплений звезд, и открытие  GW170104 показывает, что сверхтяжелые звезды, состоящие полностью из водорода и гелия, возникали и через несколько миллиардов лет после Большого Взрыва.

Кроме того, ученым удалось показать, что гравитационные волны разных частот не рассеиваются при движении через пространство, что подтвердило выкладки общей теории относительности, и уточнить верхнюю границу массы гравитона – гипотетической частицы, отвечающей за перенос гравитационных взаимодействий.

Так художник представил себе галактику в созвездии Феникса, в центре которой находятся сразу две черных дыры
© NASA
Физики официально заявили об обнаружении гравитационных волн

С другой стороны, это открытие  сделало некоторые другие вопросы, касающиеся гравитационных волн, еще более непонятными и загадочными. Самым главным из них является то, что LIGO пока так и не удалось обнаружить гравитационные сигналы, вырабатываемые парами нейтронных звезд, который Кип Торн и другие основатели обсерватории ожидали увидеть до того, как детектор "услышит" черные дыры.

"Пульсары мы опять не обнаружили. Почему – о возможных причинах этого можно говорить сколько угодно, поймем мы это только тогда, когда мы их найдем. Пока мы фиксируем слишком мало всплесков всех типов – получается, что у нас происходит по одному обнаружению в год, а хотелось бы иметь по одному событию в месяц", — продолжает Вятчанин.

Гравитационные горизонты

По мнению Шумейкера, обсерватория сможет обнаружить пульсары только в том случае, если  чувствительность детекторов будет повышена в два раза по сравнению с тем, чего удалось добиться российским и западным физикам во время прошлогоднего "отпуска" LIGO.

"Мы работали над повышением чувствительности LIGO двумя путями – повышая мощность лазеров и закачивая "сжатый вакуум" в сигнальный порт. Нам удалось немного повысить мощность, хотя мы не достигли того усиления, которого планировали добиться, и в целом нам удалось повысить чувствительность детекторов и поле их зрения на несколько десятков процентов", — поясняет физик из МГУ.

Так художник представил себе сливающиеся черные дыры и вырабатываемые ими гравитационные волны
© Фото : Michael Koppitz / aei
"Главная ошибка Эйнштейна" поможет физикам искать гравитационные волны

Кроме того, по словам Вятчанина, для поиска пульсаров нужны и большие вычислительные ресурсы  —  порождаемый ими сигнал практически невозможно увидеть "невооруженным глазом", подобно тем всплескам гравитационных волн, которые вырабатывают черные дыры на последних витках перед их слиянием. Поэтому пульсары, как ожидают ученые, будут найдены LIGO в ходе последующих сессий работы детектора.

Очередной "отпуск" обсерватории начнется совсем скоро, в августе этого года. За это время, как ожидают физики, чувствительность LIGO заметно вырастет за счет  повышения мощности лазеров каждого из детекторов и понижения уровня шума в них. Кроме того, летом начнет свою работу VIRGO, европейский "кузен" LIGO, что также повысит вероятность открытия пульсаров в следующей сессии работы обсерватории, которая начнется в конце 2018 года.

Красные и синие точки на этой фотографии отмечают звезды, скорость движения которых помогла ученым найти темную материю
© Фото : Background photo: Serge Brunier / NASA
Ученые: LIGO мог "поймать" не гравитационные волны, а темную материю

Как пояснил Шумейкер РИА "Новости", он надеется, что обновление LIGO поможет ему видеть не только пульсары, но и более экзотические объекты.

"Мы давно рассматриваем возможность того, что мы сможем видеть и вспышки сверхновых. У нас есть небольшая команда, которая следит за их возможными сигналами в данных LIGO и просчитывает модели того, как они могут излучать гравитационные волны. В принципе, мы открыты для изучения любых сигналов, которые могут получить наши три детектора, к примеру, пульсаров, имеющих неидеально сферическую форму", — пояснил ученый.

По его словам, поиск подобных сигналов затруднен не только тем, что они являются достаточно слабыми, но и тем, что Земля вращается по орбите и это "растягивает" и "сжимает" сигнал, поступающий от подобных нейтронных звезд.

Кадр моделирования столкновения двух черных дыр в космосе
© REUTERS / The SXS
Ученые: детектор LIGO мог увидеть "стену огня" у черной дыры

Коррекция этих искажений, по его словам, требует огромных вычислительных мощностей, что мешает масштабным поискам "эйнштейновских" колебаний, порождаемых асимметричными пульсарами. Сейчас ученые используют для подобных вычислений компьютеры добровольцев в рамках сети Einstein @ Home. Как мечтает Шумейкер, в конечном итоге все эти усилия приведут к открытию новых источников волн и объектов, которые сегодня никто не может предсказать и придумать.


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