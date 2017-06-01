НАСА переименовало зонд для изучения Солнца в честь астрофизика Паркера

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американское космическое агентство (НАСА) переименовало зонд, который позволит изучить Солнце с близкого расстояния, в честь астрофизика Юджина Паркера — исследователя физики плазмы и создателя термина "солнечный ветер", сообщается на официальном сайте организации.

"НАСА впервые назвало космический аппарат в честь ныне живущего человека", — отметил сотрудник агентства Томас Зурбучен.

Ранее сообщалось, что НАСА запустит летом 2018 года космический исследовательский зонд, которому предстоит приблизиться к Солнцу на рекордно близкое расстояние — 3,9 миллиона миль (6,2 миллиона километров) от поверхности.

Как отмечает портал SpaceFlightNow, вес аппарата составляет около 680 килограммов.

Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал. Зонд будет двигаться к намеченной точке в течение семи лет. За это время он семь раз пролетит мимо Венеры, заходя в зону ее гравитации, что позволит откорректировать траекторию полета.

При приближении к звезде аппарат будет испытывать на себе настолько сильное притяжение Солнца, что его скорость приблизится к 700 тысяч километров в час. Для сравнения, с подобной скоростью можно долететь из Нью-Йорка в Токио мене, чем за две минуты. К тому же аппарат подвергнется воздействию температуры до 1371 градуса Цельсия.

"Сейчас четыре миллиона миль могут показаться вам не очень близким расстоянием, но если принять расстояние между Землей и Солнцем за один метр, то эта дистанция будет сравнима с расстоянием в четыре сантиметра", — пояснил участник проекта Никола Фокс.

Ученые рассчитывают, что исследование позволит найти ответы на многие вопросы. Например, почему температура короны Солнца выше, чем у его поверхности? Почему атмосфера солнца внезапно вырабатывает настолько много энергии, что она удаляется от звезды и греет планеты вокруг нее?