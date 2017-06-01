Медик: "молодая" кровь снизила шансы развития рака и болезни Альцгеймера

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Переливание крови молодых людей в организм пожилых пациентов понизило вероятность развития рака и болезни Альцгеймера и привело к общему омоложению некоторых клеток и органов, сообщает сайт журнала New Scientist.

"Я не хочу употреблять слово "панацея", но мы открыли нечто странное, касающееся крови тинейджеров. Что-то, что содержится в ней, "разворачивает" процесс старения и заставляет организм идти назад", — заявил Джесс Кармазин (Jesse Karmazin), врач и предприниматель, чьи слова цитирует онлайн-издание.

Примерно десять лет назад биологи из университета Калифорнии в Беркли обнаружили, что "склеивание" кровеносных систем нескольких молодых и пожилых крыс привело к омоложению последних. Подобные заявления заставили ученых активно интересоваться тем, чем отличается "молодая" и "старая" кровь и можно ли как-то использовать первую для обновления и омоложения органов и кровеносной системы.

Три года назад другая группа биологов провела аналогичный эксперимент, перелив "молодую" кровь в организм мышей, что привело к омоложению их мозга и понижению вероятности развития болезни Альцгеймера. Это заставило многих людей, в том числе Кармазина, задуматься о скорейшем продвижении подобной "терапии" в медицинскую практику.

В прошлом году он основал стартап Ambrosia и организовал масштабные клинические испытания для наблюдений за последствиями подобных переливаний крови, набрав группу из шести сотен добровольцев. Каждый из них согласился заплатить 8 тысяч долларов США за такую процедуру и принять на себя ответственность за ее возможные результаты. Подобный подход вызвал бурю негодования среди ученых, посчитавших Кармазина "сомнительной персоной, наживающейся на доверии публики".

Подобное отношение исследователей к деятельности Ambrosia связано с тем, что на сегодняшний день среди биологов нет консенсуса насчет того, ведет ли эта процедура к реальному омоложению, или же она просто замедляет скорость старения, благодаря чему мозг и другие органы животных, получивших подобные переливания, кажутся нам "молодыми".

Более того, последние исследования двух ведущих экспертов в этой области, Ирины Конбой из университета Калифорнии в Беркли и Тони Висс-Корэя из Стэнфордского университета, привели к противоположным результатам, что еще больше усилило споры о том, к чему ведет такая процедура и полезна ли она для организма.

По словам Кармазина, описавшего результаты первых тестов в его компании, польза от подобного переливания есть – у пожилых людей, которые проходили подобные процедуры в Ambrosia, заметно реже развивались болезнь Альцгеймера и рак, чем в среднем по США. Кроме того, в их организме заметно понизилась концентрация молекул, указывающих на возможные проблемы со здоровьем.

К примеру, концентрация холестерина в их крови снизилась на 10%, маркеров рака – на 20%, а число бляшек бета-амилоида в нервной системе, указывающих на возможность развития болезни Альцгеймера, также упало на 20%. Как отмечает предприниматель, два клиента Ambrosia на ранней и поздней стадии развития этой болезни несколько улучшили свое состояние.

В свою очередь, ученые заявляют, что об успехе этих испытаний говорить пока преждевременно, так как в экспериментах Кармазина не было контрольной группы, позволяющей отделить последствия самовнушения от реальных изменений в работе организма. Сам предприниматель, как пишет New Scientist, всецело выступает за проведение опытов в таком формате, но отмечает, что их крайне сложно будет организовать по причине того, что не все люди будут готовы заплатить реальные деньги за плацебо.