OneWeb и "Гонец" запустят 882 спутника связи с Байконура и Куру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Группировка британской компании OneWeb и российского "Гонца" в рамках масштабного проекта о мобильном интернете составит 882 спутника связи, пуски будут проводиться с 2018 года на "Союзах" с Байконура и Куру, заявил в четверг на ПМЭФ-2017 глава OneWeb Эрик Беранже.

"Общая численность группировки составит 882 космических аппарата", — сказал Беланже.

На вопрос же, будут ли запуски проводиться с космодрома Байконур или Куру во Французской Гвиане, он ответил, что "это будет сочетание".

OneWeb ранее заявила о планах создать самую большую в мире спутниковую группировку, чтобы обеспечить доступ в интернет по доступным ценам для всех.