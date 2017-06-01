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РИА Наука
РИА Наука

Зонд НАСА неожиданно нашел новые запасы льда на Луне

11:0301.06.2017
(обновлено: 11:09 01.06.2017)
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© NASAЗонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)Зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)
© NASA

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Зонд LRO неожиданно обнаружил в светлых кратерах на южном полюсе Луны новые залежи льда, что значительно расширило запасы воды на спутнике нашей планеты, говорится в статье, опубликованной в журнале Icarus.

"Мы всегда думали, что лед на Луне должен присутствовать во всех точках, где температура достаточно низкая для его формирования, но на самом деле это далеко не всегда так, и эта  особенность Луны уже давно интригует нас.  Теперь у нас есть достаточно данных для того, чтобы приступить к раскрытию загадки о том, как возникла эта вода. Это важно не только для колонизации Луны, но и для ответа на вопрос, откуда взялась вода на Земле", — рассказывает Мэттью Зиглер (Matthew Siegler) из Планетологического института в Тусоне (США).

Одним из главных открытий зонда LRO стало то, что этому космическому аппарату, в компании с зондом LCROSS, удалось найти следы присутствия воды в кратере Кабеус на южном полюсе Луны. Кроме того, LRO нашел своеобразные "зоны вечной мерзлоты", куда не попадают лучи Солнца и где лед должен в теории существовать вечно, а в 2012 году зонд обнаружил, что лед присутствует и в "светлых" частях кратеров.

Кратеры с высоким содержанием водяного льда в районе северного полюса Луны
© NASA
Ученые обнаружили на Луне 600 млн тонн водяного льда

Ключевую роль в совершении этого открытия сыграл российский нейтронный детектор LEND, подсказавший ученым НАСА и их отечественным коллегам те точки на южном полюсе, где возможная доля воды и льда была максимальной. Это открытие заставило ученых гадать, откуда взялась вода на Луне, кто ее туда принес, и как ей удалось выжить, не испарившись под действием лучей Солнца.

Новые запасы льда, о существовании которых ученые раньше не подозревали, были найдены Зиглером и его коллегами при помощи двух других приборов LRO – лазерного высотомера LOLA и инфракрасного "термометра" Diviner, способного замерять даже небольшие колебания в температуре на поверхности Луны.

Заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов
© РИА Новости
Ученые выяснили, на каком склоне кратера лучше строить базу на Луне

Используя оба этих инструмента, ученые подготовили две необычные карты Луны – то, насколько "теплыми" являются разные регионы на ее поверхности, и как хорошо они отражают свет. Комбинация этих параметров, как объясняет Зиглер, позволяет достаточно точно находить запасы льда – замороженная вода, по словам ученого, обычно бывает более холодной, чем "сухой" лунный грунт, и при этом она лучше отражает свет.

В прошлом ученые НАСА и их российские коллеги искали залежи воды на Луне исключительно в темных и холодных кратерах на полюсах спутницы Земли, куда лучи Солнца не проникают вообще или заходят крайне редко, что помогает льду избегать испарения в космос.

Сопоставление данных с Diviner и LOLA показало, что подобный подход был ошибочным – оказалось, что крупные запасы льда были сосредоточены не только в холодных и темны, но и в ярких и относительно теплых кратерах на южном полюсе Луны.

Луна
© Фото : NASA
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Подобное открытие усиливает загадочность лунных запасов воды – на Луне, несмотря на большое расстояние между ней и Солнцем, содержится примерно в четыре раза меньше льда, чем на Меркурии, первой планете Солнечной системы. Почему это так, ученые пока не знают, и они надеются, что новые наблюдения LRO помогут найти ответ на этот вопрос.

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