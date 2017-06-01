Первые спутники компании OneWeb планируют запустить на "Союзах" в 2018 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Первые спутники британской компании OneWeb будут запущены на российских ракетах-носителях семейства "Союз" уже в 2018 году, заявил в четверг на панельной дискуссии ПМЭФ-2017 глава компании Эрик Беранже.

"Первые спутники, изготовление которых мы будем проводить в Тулузе, будут запущены с помощью российских "Союзов" уже в следующем году", — сказал Беранже.

Как заявлял ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров, всего Россия планирует вывести на орбиту 672 спутника для сети OneWeb.

OneWeb планирует создать самую большую в мире спутниковую группировку, чтобы обеспечить доступ в интернет по доступным ценам для всех.