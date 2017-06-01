Биологи нашли средство, замедляющее старение кожи

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Биологи из США выявили, что краситель метиленовый синий, который можно приобрести по низкой цене, оказывает благоприятное влияние на кожу человека, сообщает журнал Scientific Reports, в котором опубликовано соответствующее исследование.

Для проведения научного эксперимента специалистам потребовались клетки кожи трех категорий людей — здоровых людей среднего возраста, пожилых людей в возрасте около 80 лет и молодых людей со специфическим заболеванием, которое вызывает ускоренное старение. При воздействии данного красителя образцы кожи значительно улучшались в связи с продлением жизни фибробластов, которые отвечают за формирование сосудов, заживление повреждений кожи, синтез коллагена, эластина и т.д. Биологи также установили, что эффект от воздействия красителя на кожу не был временным — изменения наблюдались и по окончанию эксперимента.

Ученые утверждают, что применение метиленового синего в необходимой концентрации не приводит к окрашиванию в синий цвет, поэтому биологи рассчитывают на дальнейшие эксперименты и исследования, по результатам которых этот краситель можно будет использовать для замедления старения кожи.