Появление первых скелетов было обусловлено химическим составом океана

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сотрудники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова изучили и сравнили древнейшие скелеты организмов докембрийского периода, найденные в Сибири, Китае и Намибии и выяснили, что их появление связано с химическими особенностями окружающей среды, а именно — уровнем минерализации докембрийских морей. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые делают вывод, что пусковым механизмом образования и последующего усложнения скелетов у древнейших организмов стало изменение содержания кальция и магния в морях, или появление свободного кислорода в атмосфере, а также возможное развитие проявлений хищничества. Однако четкого понимания, какой из факторов является наиболее важным, у ученых пока нет. В опубликованной работе отмечается, что скелеты Эдиакарского периода в основном сформированы из арагонита или из магниевого кальцита. Это соответствует химическому составу донных отложений, в которых они были обнаружены.

В ходе работы ученые изучили 4 разновидности древнейших организмов Cloudina, Sinotubulites, Suvorovella, Protolagena, которые, несмотря на значительное различие в конструкции, имеют сходную микроструктуру. Скелеты сформированы из микрогранул или микроволокон, размеры которых не превышают 4 микрометра. Кроме того, ученые обнаружили, что для всех исследованных организмов в тот же период существовали мягкотелые бесскелетные "двойники".

© Фото : Рисунок из научной статьи Фрагменты скелетных организмов (a-d) и их бесскелетных двойников (e-h) © Фото : Рисунок из научной статьи Фрагменты скелетных организмов (a-d) и их бесскелетных двойников (e-h)

Гранулы формируют тонкие пластинки толщиной 40-60 микрометров, из которых и складывается скелет в трубчатой, вазоподобной или дискобразной формы. Химический состав воды того времени позволил микроорганизмам объединяться и создавать сложные конструкции, например, риф в Намибии шириной 10 метров и высотой 3 метра, отложения ракушек Suvorovella в километр длиной.Ученые предположили, что если на первоначальном этапе развития формирование скелетов было обусловлено исключительно геохимическими особенностями среды, то в более поздние периоды усложнение строения скелета было связано с развитием самих организмов.

Работа проходила совместно со специалистами из Школы геонаук Эдинбургского университета (Великобритания) и Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН.