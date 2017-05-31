Биоуголь способен повысить плодородность почвы, считают ученые

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Решить проблему переувлажнения почв Приморья и повысить их плодородность можно за счет использования биоугля, — именно так считают исследователи из Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета. Исследование проводится в рамках работы международной лаборатории Far Eastern Climate Smart lab.

Биоуголь представляет собой пористое вещество, которое получают при сжигании органических отходов в бескислородных условиях. О его применении в качестве удобрения стали говорить сравнительно недавно. Проведенные многими научными коллективами исследования указывают на то, что биоуголь способен существенно менять характеристики плодородного слоя земли. Так, при внесении в песчаные почвы, биоуголь задерживает воду, а в глиняной почве, наоборот, ускоряет скорость ее прохождения через пласт.

© Фото : А. Котлярова, ДВФУ При внесении в песчаные почвы, биоуголь задерживает воду, а в глиняной почве, наоборот, ускоряет скорость ее прохождения. © Фото : А. Котлярова, ДВФУ При внесении в песчаные почвы, биоуголь задерживает воду, а в глиняной почве, наоборот, ускоряет скорость ее прохождения.

"Применение биоугля в сельском хозяйстве позволяет улучшить водно-физические свойства почвы, ее температурный режим. Приморье богато плодородными почвами, но большая проблема — их переувлажнение. Мы полагаем, что внесение в почву биоугля сможет сделать почвы региона более продуктивными", — объяснила доцент кафедры почвоведения ШЕН ДВФУ Виктория Семаль.Эксперимент по исследованию воздействия биоугля на почву и корни растений будет проводиться следующие три года. В течение этого времени исследователи планируют наблюдать за изменением биомассы растений и качества получаемых плодов в зависимости от количества использованного биоугля. В ходе эксперимента ученые также будут наблюдать за тем, как влияет внесение удобрения на циркуляцию газов в почве и количество выбросов углекислого газа."Нас интересует, насколько внесение биоугля будет эффективно, и уменьшится ли эмиссия углерода благодаря этой технологии. Исследования уже начались: недавно мы посетили экспериментальные площадки и отобрали образцы почв для дальнейших анализов. Устойчивые результаты за три года позволят оценить эффективность технологии", — сообщила Виктория Семаль.