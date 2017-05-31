НАСА: жизнь на Марсе могла существовать гораздо дольше, чем считалось ранее

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Марсоход Curiosity обнаружил необычные отложения песка на горе Шарп, говорящие о том, что жидкая вода просуществовала на поверхности Красной планеты гораздо дольше, чем считали ученые, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

"Сегодня мы знаем, что кратер Гейл представлял собой озеро в далеком прошлом, воду которого даже можно было пить. С другой стороны, мы не знаем, как долго в нем могла существовать жизнь. Наше последнее открытие говорит о том, что даже когда озеро полностью испарилось, в почве Марса оставались значительные запасы влаги, что расширяет "окно" возможного существования жизни на Марсе", — рассказывает Йенс Фрайденванг (Jens Frydenvang) из университета Копенгагена (Дания).

В начале февраля 2013 года Curiosity с помощью бура просверлил плоский камень, находящийся в небольшой впадине, которому было присвоено имя "Джон Кляйн". Изучение образцов "каменной пыли" поепзало, что условия на древнем Марсе были благоприятны для существования микроорганизмов.

Через два года Джон Гротцингер (John Grotzinger), руководитель миссии Curiosity, и его коллеги доказали, что на дне кратера Гейл существовали "постоянные" озера, не пересыхавшие на протяжении сотен тысяч лет. Это подтвердило гипотетическую возможность зарождения жизни в этих водоемах.

Фрайденванг и его коллеги выяснили, что вода в кратере Гейл могла существовать гораздо дольше, чем предполагали участники научной команды Curiosity, обратив внимание на фотографии, которые ровер получал в местечке под названием "плато Науклуфт" у вершины горы Шарп в начале прошлого и в конце 2015 года.

На этих снимках ученые заметили необычные расселины в скалах, заполненные неизвестным белым материалом, похожим на осадочные породы водного происхождения. Плато Науклуфт, как до этого считали ученые, сформировалось в "безводную" эпоху Марса, и поэтому открытие этих прожилок заставило научную команду Curiosity детально изучить их состав, "обстреляв" их при помощи лазерной пушки ChemIn и спектрометра APXS.

Как оказалось, расселины в скалах были заполнены мелким песком, попавшим туда, как считают ученые, вместе с водой, которая периодически могла заполнять почвы и трещины в породах в кратере Гейл в то время, когда Марс уже был не способен поддерживать существование "постоянных" озер.

Следы подобных песков, как отмечают ученые, встречаются почти на всем плато Науклуфт и в более высоких регионах горы Шарп на высоте в несколько десятков метров от той линии, где предположительно заканчивается история "водной" эпохи Марса.

Это означает, что жидкая вода присутствовала на Марсе в том или ином виде на протяжении очень долгого времени после того, как Красная планета потеряла все свои океаны и другие водоемы. Соответственно, жизнь могла просуществовать на Марсе гораздо дольше, чем тот миллиард лет, который сейчас ей "выделяют" геологи и планетологи.